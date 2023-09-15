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Польша и Венгрия продолжат запрет на импорт украинского зерна

15 сентября 2023 23:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Польша и Венгрия продолжат запрет на импорт украинского зерна
Украинское зерно в порту. Фото: Укрінформ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Европейская комиссия приняла решение снять ограничения на ввоз агропродукции из Украины, но Польша и Венгрия все равно введут собственные запреты на импорт. На публичной встрече в Элк, глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава будет настаивать на запрете, игнорируя рекомендации ЕС. 

Об этом сообщает PAP.

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Моравецкий также выразил недовольство позицией Дональда Туска и Манфреда Вебера. По его словам, Польша не позволит импортировать украинское зерно, несмотря на отсутствие благосклонности со стороны Евросоюза. 

"Мы продолжим запрет на импорт украинского зерна, несмотря на отсутствие одобрения ЕС", — уточнил Моравецкий.

Тем временем, венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь объявил о закрытии венгерских границ для 24 украинских товаров, акцентируя внимание на защите интересов местных аграриев.

"Мы будем защищать интересы венгерских фермеров", — подчеркнул Надь.

Согласно новому решению Венгрии, запрещен ввоз, среди прочего, мяса, птицы, злаков, овощей и вина. Однако, если грузы просто проходят через страну в течение 15 дней, то для них запрет не действует.

Напомни, что в пятницу, 15 сентября стало известно, что Европейская комиссия снимает эмбарго на поставки украинского зерна. Таким образом после 15 сентября ЕС не будет продолжать ограничения на импорт.

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