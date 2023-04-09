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Польща змінила правила ввезення домашніх тварин з України: що відомо

9 квітня 2023 18:13
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Українці зі своїми домашніми улюбленцями. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Польща змінила перелік документів, які необхідні для ввезення домашніх тварин з України. Відтепер для українців діятимуть загальні умови ввезення тварин, які чинні на території ЄС.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Що змінилось у правилах ввезення домашніх тварин з України в Польщу

Раніше українці, які подорожували до Польщі, могли перетнути кордон зі своїми улюбленцями за спрощеними умовами. Дозволялося перевозити собак, котів і тхорів із мінімальним пакетом документів. Потрібні були лише наявність чипа, щеплення проти сказу, а також ветеринарного паспорта європейського зразка. 
  
Однак нещодавно країна скасувала це правило. Відтепер для наших громадян діятимуть загальні умови ввезення тварин, які чинні на території ЄС. 
  
До переліченого вище списку документів на тварину додалися сертифікат здоров’я та письмова декларація, яка підтвердить, що ввезення чотирилапого не є комерційним. А також результати тестування рівня антитіл проти сказу.

Нагадаємо, українцям продовжили безкоштовний проїзд потягом "Перемишль — Ганновер" до травня 2023 року. 

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