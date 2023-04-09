Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Українцям продовжили безкоштовний проїзд потягом з Польщі до Німеччини arrow

Українцям продовжили безкоштовний проїзд потягом з Польщі до Німеччини

9 квітня 2023 16:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Люди чекають потяг. Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українцям продовжили безкоштовний проїзд потягом "Перемишль — Ганновер". Безкоштовно їздити потягом українці зможуть до кінця травня 2023 року.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Читайте також:

Як курсуватиме потяг

Зазначається, що відправлення з Перемишля відбуватиметься по непарних числах квітня о 22:30. При собі не потрібно мати посадкові талони. Треба лише пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу. 

Кому надається пріоритет у перевезенні

Пріоритет у перевезенні надається людям, які мають браслети від Польського Червоного Хреста, сім’ям з дітьми, людям похилого віку й особам з інвалідністю.

У разі браку вільних місць необхідно звернутися до волонтерів Червоного Хреста. Вони допоможуть з розміщенням, а також гарантовано потрапити на наступний потяг. 

У Ганновері пасажирів зустрічають працівники або волонтери, які вкажуть маршрут до центрів допомоги.

Нагадаємо, Укрзалізниця на свята призначила додаткові поїзди з Одеси до Києва та Львова. Квитки на додаткові поїзди доступні онлайн: у застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті, а також у касах вокзалів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB