Українцям продовжили безкоштовний проїзд потягом з Польщі до Німеччини

Люди чекають потяг. Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Українцям продовжили безкоштовний проїзд потягом "Перемишль — Ганновер". Безкоштовно їздити потягом українці зможуть до кінця травня 2023 року.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Зазначається, що відправлення з Перемишля відбуватиметься по непарних числах квітня о 22:30. При собі не потрібно мати посадкові талони. Треба лише пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу.

Кому надається пріоритет у перевезенні

Пріоритет у перевезенні надається людям, які мають браслети від Польського Червоного Хреста, сім’ям з дітьми, людям похилого віку й особам з інвалідністю.

У разі браку вільних місць необхідно звернутися до волонтерів Червоного Хреста. Вони допоможуть з розміщенням, а також гарантовано потрапити на наступний потяг.

У Ганновері пасажирів зустрічають працівники або волонтери, які вкажуть маршрут до центрів допомоги.

Нагадаємо, Укрзалізниця на свята призначила додаткові поїзди з Одеси до Києва та Львова. Квитки на додаткові поїзди доступні онлайн: у застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті, а також у касах вокзалів.