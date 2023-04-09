Украинцам продолжили бесплатный проезд поездом из Польши в Германию
Украинцам продолжили бесплатный проезд поездом "Перемышль — Ганновер". Бесплатно ездить на поезде украинцы смогут до конца мая 2023 года.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Как будет курсировать поезд
Отмечается, что отправление из Перемышля будет проходить по нечетным числам апреля в 22:30. При себе не нужно иметь посадочных талонов. Нужно только предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность.
Кому предоставляется приоритет в перевозке
Приоритет в перевозке предоставляется людям, которые имеют браслеты от Польского Красного Креста, семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью.
В случае нехватки свободных мест необходимо обратиться к волонтерам Красного Креста. Они помогут с размещением, а также гарантированно попасть на следующий поезд.
В Ганновере пассажиров встречают работники или волонтеры, которые укажут маршрут в центры помощи.
Напомним, Укрзализныця на праздники назначила дополнительные поезда из Одессы в Киев и Львов. Билеты на дополнительные поезда доступны онлайн: в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте, а также в кассах вокзалов.