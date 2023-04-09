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Украинцам продолжили бесплатный проезд поездом из Польши в Германию

9 апреля 2023 16:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Люди ждут поезд. Фото: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинцам продолжили бесплатный проезд поездом "Перемышль — Ганновер". Бесплатно ездить на поезде украинцы смогут до конца мая 2023 года.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Как будет курсировать поезд

Отмечается, что отправление из Перемышля будет проходить по нечетным числам апреля в 22:30. При себе не нужно иметь посадочных талонов. Нужно только предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность.

Кому предоставляется приоритет в перевозке

Приоритет в перевозке предоставляется людям, которые имеют браслеты от Польского Красного Креста, семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью.

В случае нехватки свободных мест необходимо обратиться к волонтерам Красного Креста. Они помогут с размещением, а также гарантированно попасть на следующий поезд.

В Ганновере пассажиров встречают работники или волонтеры, которые укажут маршрут в центры помощи.

Напомним, Укрзализныця на праздники назначила дополнительные поезда из Одессы в Киев и Львов. Билеты на дополнительные поезда доступны онлайн: в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте, а также в кассах вокзалов.

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