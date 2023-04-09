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Польша изменила правила ввоза домашних животных из Украины: что известно

9 апреля 2023 18:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинцы со своими домашними питомцами. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Польша изменила список документов, необходимых для ввоза домашних животных из Украины. Теперь для украинцев будут действовать общие условия ввоза животных, действующих на территории ЕС.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Ранее путешествовавшие в Польшу украинцы могли пересечь границу со своими любимцами по упрощенным условиям. Разрешалось перевозить собак, кошек и хорьков с минимальным пакетом документов. Потребовались лишь наличие чипа, прививки против бешенства, а также ветеринарного паспорта европейского образца.

Однако недавно страна отменила это правило. Теперь для наших граждан будут действовать общие условия ввоза животных, действующих на территории ЕС.

К вышеперечисленному списку документов на животное добавились сертификат здоровья и письменная декларация, которая подтвердит, что ввоз четырехлапого не является коммерческим. А также результаты тестирования уровня антител против бешенства.

Напомним, украинцам продлили бесплатный проезд поездом "Перемышль — Ганновер" до мая 2023 года.

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