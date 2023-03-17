Польща зміцнює свою армію для захисту від можливої агресії рф

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про плани зміцнення збройних сил країни з метою захисту від можливої агресії з боку росії. У рамках цієї програми планується створення нових військових частин та оснащення їх сучасним обладнанням.

Про це пише Portal Samorządowy.

Зміцнення армії Польщі

Зокрема, 16-та механізована дивізія вже отримала на озброєння корейські танки K2 та самохідні гаубиці K9. Найближчим часом дивізія отримає ракетні установки HIMARS.

За словами міністра, Польща прагне побудувати сильну армію, щоб не допустити нападу з боку рф, яку він назвав "імперією зла" через її агресивну політику.

Блащак зазначив, що зміцнення польських збройних сил необхідне у світлі минулих злочинів, скоєних рф в Польщі, і завдання країни — захистити свою територію та запобігти можливій агресії. Дивізії, які будуть розташовані поблизу кордону з Калінінградською областю, відіграватимуть ключову роль у забезпеченні безпеки регіону.

Нагадаємо, що Держдепартамент США схвалив продаж Польщі ракет Hellfire. Загалом Польща закупить 800 таких ракет.