Министр обороны Польши Мариуш Блащак

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о планах укрепления вооруженных сил страны с целью защиты от возможной агрессии со стороны россии. В рамках этой программы планируется создание новых воинских частей и оснащение их современным оборудованием.

Об этом пишет Portal Samorządowy.

Укрепление армии Польши

В частности, 16-я механизированная дивизия уже получила на вооружение корейские танки K2 и самоходные гаубицы K9. В ближайшее время дивизия получит также ракетные установки HIMARS.

По словам министра, Польша стремится построить сильную армию, чтобы не допустить нападения со стороны россии, которую он назвал "империей зла" из-за ее агрессивной политики.

Блащак отметил, что укрепление польских вооруженных сил необходимо в свете прошлых преступлений, совершенных рф в Польше, и задача страны — защитить свою территорию и предотвратить возможную агрессию. Дивизии, которые будут располагаться вблизи границы с Калининградской областью, будут играть ключевую роль в обеспечении безопасности региона.

Напомним, что Госдепартамент США одобрил продажу Польши ракет Hellfire. Всего Польша закупит 800 таких ракет.