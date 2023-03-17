Польша укрепляет свою армию для защиты от возможной агрессии рф
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о планах укрепления вооруженных сил страны с целью защиты от возможной агрессии со стороны россии. В рамках этой программы планируется создание новых воинских частей и оснащение их современным оборудованием.
Об этом пишет Portal Samorządowy.
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Укрепление армии Польши
В частности, 16-я механизированная дивизия уже получила на вооружение корейские танки K2 и самоходные гаубицы K9. В ближайшее время дивизия получит также ракетные установки HIMARS.
По словам министра, Польша стремится построить сильную армию, чтобы не допустить нападения со стороны россии, которую он назвал "империей зла" из-за ее агрессивной политики.
Блащак отметил, что укрепление польских вооруженных сил необходимо в свете прошлых преступлений, совершенных рф в Польше, и задача страны — защитить свою территорию и предотвратить возможную агрессию. Дивизии, которые будут располагаться вблизи границы с Калининградской областью, будут играть ключевую роль в обеспечении безопасности региона.
Напомним, что Госдепартамент США одобрил продажу Польши ракет Hellfire. Всего Польша закупит 800 таких ракет.