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Польський режисер знімає політичний трилер про Путіна

8 липня 2023 14:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Польський режисер знімає політичний трилер про Путіна
Фрагмент з трилера про Володимира Путіна. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Про російського диктатора Володимира Путіна знімуть політичний трилер під однойменною назвою. Знімати його буде польський режисер Патрік Вега.

Про це повідомляє Hollywood reporter.

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Політичний трилер про Путіна

Польський режисер Патрік Вега знімає політичний трилер про російського диктатора, який називається "Путін". 

Цей фільм розрахований для англомовного ринку, проте на YouTube вже з'явився перший концептуальний трейлер фільму з українськими субтитрами.

Сам режисер пояснив концепцію трилера так: "Подорож углиб голови російського диктатора"

У фільмі режисер планує показати персонажів сьогодення та знакові фігури з російського та західного мистецтва, таких як художники Рубльов та Караваджо. Вега пояснює, що хоче зобразити шлях Путіна, починаючи з його політичної кар'єри на посаді мера Петербурга. Він поєднає "святих і демонів".

Відомо, що на фільм вдалося зібрати 12 мільйонів доларів. Ймовірно, трилер будуть знімати у Польщі, Литві та на Мальті.

Нагадаємо, нещодавно популярний мультсеріал "Грифіни" випустив два епізоди, які висміюють життя в Росії. Жорстка сатира, яку багато глядачів визнали правдоподібною, викликала обурення в росіян, депутатка Держдуми від Челябінська Яна Лантратова вже закликала заборонити показ серій, що "ображають" її місто.

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