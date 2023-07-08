Польский режиссер снимает политический триллер о Путине

Фрагмент из триллера о Владимире Путине. Фото: скриншот с видео

О российском диктаторе Владимире Путине снимут политический триллер под одноименным названием. Снимать его будет польский режиссер Патрик Вега.

Об этом сообщает Hollywood reporter.

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Политический триллер о Путине

Польский режиссер Патрик Вега снимает политический триллер о российском диктаторе, который называется "Путин".

Этот фильм рассчитан на англоязычный рынок, однако на YouTube уже появился первый концептуальный трейлер фильма с украинскими субтитрами.

Сам режиссер объяснил концепцию триллера так: "Путешествие вглубь главы российского диктатора".

В фильме режиссер планирует показать персонажей настоящего и знаковые фигуры русского и западного искусства, таких как художники Рублев и Караваджо. Вега объясняет, что хочет изобразить путь Путина, начиная с его политической карьеры в должности мэра Петербурга. Он соединит "святых и бесов".

Известно, что на фильм удалось собрать 12 миллионов долларов. Вероятно, триллер будут снимать в Польше, Литве и Мальте.

Напомним, недавно популярный мультсериал "Гриффины" выпустил два эпизода, которые высмеивают жизнь в России. Жесткая сатира, которую многие зрители сочли правдоподобной, вызвала возмущение у россиян, депутат Госдумы от Челябинска Яна Лантратова уже призвала запретить показ серий, "оскорбляющих" ее город.