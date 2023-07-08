Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Польский режиссер снимает политический триллер о Путине arrow

Польский режиссер снимает политический триллер о Путине

8 июля 2023 14:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Польский режиссер снимает политический триллер о Путине
Фрагмент из триллера о Владимире Путине. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

О российском диктаторе Владимире Путине снимут политический триллер под одноименным названием. Снимать его будет польский режиссер Патрик Вега.

Об этом сообщает Hollywood reporter.

Читайте также:

Политический триллер о Путине

Польский режиссер Патрик Вега снимает политический триллер о российском диктаторе, который называется "Путин".

Этот фильм рассчитан на англоязычный рынок, однако на YouTube уже появился первый концептуальный трейлер фильма с украинскими субтитрами.

Сам режиссер объяснил концепцию триллера так: "Путешествие вглубь главы российского диктатора".

В фильме режиссер планирует показать персонажей настоящего и знаковые фигуры русского и западного искусства, таких как художники Рублев и Караваджо. Вега объясняет, что хочет изобразить путь Путина, начиная с его политической карьеры в должности мэра Петербурга. Он соединит "святых и бесов".

Известно, что на фильм удалось собрать 12 миллионов долларов. Вероятно, триллер будут снимать в Польше, Литве и Мальте.

Напомним, недавно популярный мультсериал "Гриффины" выпустил два эпизода, которые высмеивают жизнь в России. Жесткая сатира, которую многие зрители сочли правдоподобной, вызвала возмущение у россиян, депутат Госдумы от Челябинска Яна Лантратова уже призвала запретить показ серий, "оскорбляющих" ее город.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз