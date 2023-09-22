Помер колишній президент Італії Джорджо Наполітано
У п'ятницю ввечері, 22 вересня, помер колишній президент Італії Джорджо Наполітано. Йому було 98 років.
Про це повідомляє видання ANSA.
Помер експрезидент Італії
За інформацією видання, експрезидент Італії Джорджо Наполітано декілька місяців перебував у лікарні Salvator Mundi, що у Римі. Останнім часом стан здоров'я політика погіршився.
Про смерть Наполітано стало відомо сьогодні, о 19:45.
Що відомо про Джорджо Наполітано
Відомо, що Джорджо Наполітано був 11-м президентом Італії. У 2013 році він став першим, кого переобрали на другий термін.
Однак, у 2015 році політик пішов у відставку за віком. Адже, на той момент йому було 89 років.
Нагадаємо, нещодавно італійська влада оголосила про введення надзвичайного режиму через зростаючу кількість мігрантів, в основному в південних регіонах. Згідно з повідомленнями від агентства ANSA від 11 квітня, уряд надав 5 мільйонів євро на допомогу цим регіонам.