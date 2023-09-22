Колишній президент Італії Джорджо Наполітано. Фото: google

У п'ятницю ввечері, 22 вересня, помер колишній президент Італії Джорджо Наполітано. Йому було 98 років.

Про це повідомляє видання ANSA.

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За інформацією видання, експрезидент Італії Джорджо Наполітано декілька місяців перебував у лікарні Salvator Mundi, що у Римі. Останнім часом стан здоров'я політика погіршився.

Про смерть Наполітано стало відомо сьогодні, о 19:45.

Що відомо про Джорджо Наполітано

Відомо, що Джорджо Наполітано був 11-м президентом Італії. У 2013 році він став першим, кого переобрали на другий термін.

Однак, у 2015 році політик пішов у відставку за віком. Адже, на той момент йому було 89 років.

Нагадаємо, нещодавно італійська влада оголосила про введення надзвичайного режиму через зростаючу кількість мігрантів, в основному в південних регіонах. Згідно з повідомленнями від агентства ANSA від 11 квітня, уряд надав 5 мільйонів євро на допомогу цим регіонам.