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Помер колишній президент Італії Джорджо Наполітано

22 вересня 2023 22:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Помер колишній президент Італії Джорджо Наполітано
Колишній президент Італії Джорджо Наполітано. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю ввечері, 22 вересня, помер колишній президент Італії Джорджо Наполітано. Йому було 98 років. 

Про це повідомляє видання ANSA.

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За інформацією видання, експрезидент Італії Джорджо Наполітано декілька місяців перебував у лікарні Salvator Mundi, що у Римі. Останнім часом стан здоров'я політика погіршився. 

Про смерть Наполітано стало відомо сьогодні, о 19:45. 

Що відомо про Джорджо Наполітано

Відомо, що Джорджо Наполітано був 11-м президентом Італії. У 2013 році він став першим, кого переобрали на другий термін. 

Однак, у 2015 році політик пішов у відставку за віком. Адже, на той момент йому було 89 років.

Нагадаємо, нещодавно італійська влада оголосила про введення надзвичайного режиму через зростаючу кількість мігрантів, в основному в південних регіонах. Згідно з повідомленнями від агентства ANSA від 11 квітня, уряд надав 5 мільйонів євро на допомогу цим регіонам.

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