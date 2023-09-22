Умер бывший президент Италии Джорджо Наполитано

Бывший президент Италии Джорджо Наполитано. Фото: google

В пятницу вечером, 22 сентября, скончался бывший президент Италии Джорджо Наполитано. Ему было 98 лет.

Об этом сообщает издание ANSA.

Читайте также:

Умер экспрезидент Италии

По информации издания, экспрезидент Италии Джорджо Наполитано несколько месяцев находился в больнице Salvator Mundi в Риме. В последнее время состояние здоровья политика ухудшилось.

О смерти Наполитано стало известно сегодня в 19:45.

Что известно о Джорджо Наполитано

Известно, что Джорджо Наполитано был 11 президентом Италии. В 2013 году он стал первым, кого переизбрали на второй срок.

Однако в 2015 году политик ушел в отставку по возрасту. Ведь на тот момент ему было 89 лет.

Напомним, недавно итальянские власти объявили о введении чрезвычайного режима из-за растущего числа мигрантов, в основном в южных регионах. Согласно сообщениям от агентства ANSA от 11 апреля, правительство предоставило 5 миллионов евро на помощь этим регионам.