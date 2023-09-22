Умер бывший президент Италии Джорджо Наполитано
В пятницу вечером, 22 сентября, скончался бывший президент Италии Джорджо Наполитано. Ему было 98 лет.
Об этом сообщает издание ANSA.
Умер экспрезидент Италии
По информации издания, экспрезидент Италии Джорджо Наполитано несколько месяцев находился в больнице Salvator Mundi в Риме. В последнее время состояние здоровья политика ухудшилось.
О смерти Наполитано стало известно сегодня в 19:45.
Что известно о Джорджо Наполитано
Известно, что Джорджо Наполитано был 11 президентом Италии. В 2013 году он стал первым, кого переизбрали на второй срок.
Однако в 2015 году политик ушел в отставку по возрасту. Ведь на тот момент ему было 89 лет.
Напомним, недавно итальянские власти объявили о введении чрезвычайного режима из-за растущего числа мигрантов, в основном в южных регионах. Согласно сообщениям от агентства ANSA от 11 апреля, правительство предоставило 5 миллионов евро на помощь этим регионам.