В Італії оголосили надзвичайний стан через наплив мігрантів

Нелегальні мігранти у Італії. Фото: Carmelo Imbesi/Zuma/picture alliance

Італійська влада оголосила про введення надзвичайного режиму через зростаючу кількість мігрантів , в основному в південних регіонах. Згідно з повідомленнями від агентства ANSA від 11 квітня, уряд надав 5 мільйонів євро на допомогу цим регіонам.

Про це пише DW.

Читайте також:

Наплив нелегальних мігрантів в Італії

Повідомляється, що Кабінет прем'єра Джорджі Мелоні підтвердив наміри використати ці кошти, зокрема для створення нових центрів для розміщення біженців. В умовах надзвичайного стану буде спрощено не лише процедуру створення таких центрів, а й процес депортації нелегально прибулих.

Своєю чергою, міністр Нелло Мусумечі висловив побоювання, що дії, що вживаються, можуть виявитися недостатніми. Він закликав Євросоюз активніше втрутитися у розв'язанні міграційної проблеми в Італії.

Також повідомляється, що статистика показує різке збільшення числа мігрантів: з початку поточного року до Італії приїхало понад 31 тисяча осіб, тоді як за аналогічний період попереднього року було зареєстровано лише близько 7900. Багато хто з них намагається дістатися Тунісу та Лівії через Середземне море , часто ризикуючи своїм життям на судах, що не відповідають умовам плавання.

Варто уточнити, що глава італійського уряду Джорджа Мелоні раніше наголосила на рішучості своєї команди протистояти незаконній міграції.

На тлі цієї ситуації Франція розпочала посилення заходів на своєму кордоні з Італією, а Німеччина вирішила призупинити прийом заявників на притулок із цієї країни.

Нагадаємо, що останні дії російських органів вказують на активне залучення мігрантів, які нещодавно стали громадянами РФ. Їх залучають до лав збройних сил країни.