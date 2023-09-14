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В Италии объявили чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов

14 сентября 2023 18:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Италии объявили чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов
Нелегальные мигранты в Италии. Фото: Carmelo Imbesi/Zuma/picture alliance
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Итальянские власти объявили о введении чрезвычайного режима из-за растущего числа мигрантов, в основном в южных регионах. Согласно сообщениям от агентства ANSA от 11 апреля, правительство выделило 5 миллионов евро на помощь этим регионам. 

Об этом пишет DW.

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Сообщается, что Кабинет премьера Джорджи Мелони подтвердил намерения использовать эти средства, в частности, для создания новых центров для размещения беженцев. В условиях чрезвычайного положения будет упрощена не только процедура создания таких центров, но и процесс депортации нелегально прибывших.

В свою очередь, министр Нелло Мусумечи выразил опасения, что предпринимаемые действия могут оказаться недостаточными. Он призвал Евросоюз активнее вмешаться в решение миграционной проблемы в Италии.

Также сообщается, что статистика показывает резкое увеличение числа мигрантов: с начала текущего года в Италию приехало свыше 31 тысячи человек, в то время как за аналогичный период предыдущего года было зарегистрировано лишь около 7900. Многие из них пытаются добраться из Туниса и Ливии через Средиземное море, часто рискуя своей жизнью на несоответствующих условиям плавания судах.

Стоит уточнить, что глава итальянского правительства Джорджа Мелони ранее подчеркнула решимость своей команды противостоять незаконной миграции.

На фоне этой ситуации Франция начала усиление мер на своей границе с Италией, а Германия решила приостановить прием заявителей на убежище из этой страны.

Напомним, что последние действия российских органов указывают на активное привлечение мигрантов, недавно ставших гражданами РФ. Их привлекают в ряды вооруженных сил страны.

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