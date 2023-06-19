Померла жінка з Еквадору, яку нещодавно ледь не поховали живцем

Жінка тримає червону троянду на похороні. Фото: google.com

В Еквадорі жінка, яку нещодавно мало не поховали живцем, померла через тиждень після того, як її виявили живою й доправили до лікарні. Загадкове "воскресіння" розслідує Мінохорони здоров'я країни.

Про це повідомляє BBC News.

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Жінка померла після "воскресіння"

Громадянку Еквадору 76-річну Беллу Монтойю знайшли живою під час її ж похорону. Перед цим нещодавно її смерть констатував лікар.

Родичі й друзі "покійниці" почули стукіт із труни, що налякало всіх присутніх на заході. Її доправили до лікарні для огляду. Виявилося, що стан Монтойї відповідав каталепсії — розладу, який призводить до втрати свідомості та затвердіння тіла.

Однак через тиждень після "воскресіння" жінка померла в тій же лікарні від ішемічного інсульту. Упродовж всього часу перебування в лікарні вона перебувала під пильним наглядом лікарів та медсестер.

Зазначається, що Міністерство охорони здоров'я Еквадору розпочало розслідування цієї справи з комісією експертів.

Нагадаємо, що в Бельгії чоловік інсценував свою смерть, а потім раптово прилетів на похорон на гелікоптері. Зробив це задля того, аби провчити свою сім'ю, яка не виходила на зв'язок.

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