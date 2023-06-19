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Померла жінка з Еквадору, яку нещодавно ледь не поховали живцем

19 червня 2023 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Померла жінка з Еквадору, яку нещодавно ледь не поховали живцем
Жінка тримає червону троянду на похороні. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Еквадорі жінка, яку нещодавно мало не поховали живцем, померла через тиждень після того, як її виявили живою й доправили до лікарні. Загадкове "воскресіння" розслідує Мінохорони здоров'я країни.  

Про це повідомляє BBC News.

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Жінка померла після "воскресіння"

Громадянку Еквадору 76-річну Беллу Монтойю знайшли живою під час її ж похорону. Перед цим нещодавно її смерть констатував лікар. 

Родичі й друзі "покійниці" почули стукіт із труни, що налякало всіх присутніх на заході. Її доправили до лікарні для огляду. Виявилося, що стан Монтойї відповідав каталепсії — розладу, який призводить до втрати свідомості та затвердіння тіла.

Однак через тиждень після "воскресіння" жінка померла в тій же лікарні від ішемічного інсульту. Упродовж всього часу перебування в лікарні вона перебувала під пильним наглядом лікарів та медсестер.

Зазначається, що Міністерство охорони здоров'я Еквадору розпочало розслідування цієї справи з комісією експертів.

Нагадаємо, що в Бельгії чоловік інсценував свою смерть, а потім раптово прилетів на похорон на гелікоптері. Зробив це задля того, аби провчити свою сім'ю, яка не виходила на зв'язок.

Також ми писали, що нещодавно актор Арнольд Шварценеггер розповів, що думає про життя після смерті. На думку зірки "Термінатора", люди не зустрічаються на небесах. 

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