Умерла женщина из Эквадора, которую недавно чуть не похоронили заживо

Женщина держит красную розу на похоронах. Фото: google.com

В Эквадоре женщина, которую недавно чуть не похоронили заживо, умерла через неделю после того, как ее обнаружили живой и доставили в больницу. Загадочное "воскресение" расследует Минздрав страны.

Об этом сообщает BBC News.

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Гражданку Эквадора 76-летнюю Беллу Монтойю нашли живой во время ее похорон. Перед этим недавно ее смерть констатировал врач.

Родственники и друзья "покойницы" услышали стук из гроба, что испугало всех присутствующих на мероприятии. Ее доставили в больницу для осмотра. Оказалось, что состояние Монтойи соответствовало каталепсии — расстройству, которое приводит к потере сознания и отверждению тела.

Однако через неделю после "воскресения" женщина скончалась в той же больнице от ишемического инсульта. В течение всего времени пребывания в больнице она находилась под пристальным наблюдением врачей и медсестер.

Отмечается, что Министерство здравоохранения Эквадора приступило к расследованию этого дела с комиссией экспертов.

Напомним, что в Бельгии мужчина инсценировал свою смерть, а затем внезапно прилетел на похороны на вертолете. Сделал это для того, чтобы проучить свою семью, которая не выходила на связь.

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