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Умерла женщина из Эквадора, которую недавно чуть не похоронили заживо

19 июня 2023 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Умерла женщина из Эквадора, которую недавно чуть не похоронили заживо
Женщина держит красную розу на похоронах. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Эквадоре женщина, которую недавно чуть не похоронили заживо, умерла через неделю после того, как ее обнаружили живой и доставили в больницу. Загадочное "воскресение" расследует Минздрав страны.

Об этом сообщает BBC News.

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Гражданку Эквадора 76-летнюю Беллу Монтойю нашли живой во время ее похорон. Перед этим недавно ее смерть констатировал врач.

Родственники и друзья "покойницы" услышали стук из гроба, что испугало всех присутствующих на мероприятии. Ее доставили в больницу для осмотра. Оказалось, что состояние Монтойи соответствовало каталепсии — расстройству, которое приводит к потере сознания и отверждению тела.

Однако через неделю после "воскресения" женщина скончалась в той же больнице от ишемического инсульта. В течение всего времени пребывания в больнице она находилась под пристальным наблюдением врачей и медсестер.

Отмечается, что Министерство здравоохранения Эквадора приступило к расследованию этого дела с комиссией экспертов.

Напомним, что в Бельгии мужчина инсценировал свою смерть, а затем внезапно прилетел на похороны на вертолете. Сделал это для того, чтобы проучить свою семью, которая не выходила на связь.

Также мы писали, что недавно актер Арнольд Шварценеггер рассказал, что думает о жизни после смерти. По мнению звезды "Терминатора", люди не встречаются на небесах.

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