Понад 100 поліцейських постраждали під час протестів у Франції
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що внаслідок сутичок із мітингарями проти пенсійної реформи, постраждало приблизно 108 поліцейських. Протести тривають.
Про це повідомляє BBC News.
Що відомо
Міністр Жеральд Дарманен зазначив, що така велика кількість поранених поліцейських є рідкістю. Він також додав, що під час протестів було затримано 291 особу.
Повідомляється, що сотні тисяч людей беруть участь у демонстраціях проти реформ президента Франції Еммануеля Макрона.
Спочатку протести були мирними, але деякі мітингарі вдалися до шашок із бензином та фаєрів. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.
Про кількість постраждалих серед протестувальників не відомо.
Нагадаємо, що вчора, 1 травня, понад 500 тисяч мігрантів вийшли на вулиці Франції. Минулого року на першотравневу демонстрацію вийшли більше 100 тисяч осіб, з них 24 тисячі у Парижі.
Також ми вже писали раніше, що Франція готується до нової акції протесту, яку організували профспілки на 1 травня проти затвердженої пенсійної реформи. За даними влади, на вулиці вийдуть від пів мільйона до 650 тисяч людей, а в Парижі очікується 80-100 тисяч учасників