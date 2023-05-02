Понад 100 поліцейських постраждали під час протестів у Франції

Французька поліція CRS реагує на сутички з протестувальниками на демонстраціях проти пенсійної реформи. Фото: Reuters / Сара

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що внаслідок сутичок із мітингарями проти пенсійної реформи, постраждало приблизно 108 поліцейських. Протести тривають.

Про це повідомляє BBC News.

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Що відомо

Міністр Жеральд Дарманен зазначив, що така велика кількість поранених поліцейських є рідкістю. Він також додав, що під час протестів було затримано 291 особу.

Повідомляється, що сотні тисяч людей беруть участь у демонстраціях проти реформ президента Франції Еммануеля Макрона.

Спочатку протести були мирними, але деякі мітингарі вдалися до шашок із бензином та фаєрів. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

Про кількість постраждалих серед протестувальників не відомо.

Вуличні медики перевіряють пораненого протестувальника під час протестів проти пенсійної реформи французького уряду. Фото: Reuters

Протестувальники в масках реагують на сльозогінний газ під час протестів проти пенсійної реформи французького уряду. Фото: Reuters

Протестувальники в масках стоять біля палаючих сміттєвих баків під час протестів проти пенсійної реформи французького уряду. Фото: Reuters

Нагадаємо, що вчора, 1 травня, понад 500 тисяч мігрантів вийшли на вулиці Франції. Минулого року на першотравневу демонстрацію вийшли більше 100 тисяч осіб, з них 24 тисячі у Парижі.

Також ми вже писали раніше, що Франція готується до нової акції протесту, яку організували профспілки на 1 травня проти затвердженої пенсійної реформи. За даними влади, на вулиці вийдуть від пів мільйона до 650 тисяч людей, а в Парижі очікується 80-100 тисяч учасників