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Более 100 полицейских пострадали во время протестов во Франции

2 мая 2023 00:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Более 100 полицейских пострадали во время протестов во Франции
Французская полиция CRS реагирует на стычки с протестующими на демонстрациях против пенсионной реформы. Фото: Reuters / Сара
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в результате столкновений с митингующими против пенсионной реформы пострадали примерно 108 полицейских. Протесты продолжаются.

Об этом сообщает BBC News .

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Министр Жеральд Дарманен отметил, что столь большое количество раненых полицейских являются редкостью. Он также добавил, что во время протестов был задержан 291 человек.

Сообщается, что сотни тысяч человек принимают участие в демонстрациях против реформ президента Франции Эммануэля Макрона.

Сначала протесты были мирными, но некоторые митингующие прибегли к шашкам с бензином и файерам. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.

О количестве пострадавших среди протестующих неизвестно.

протесты во Франции Reuters
Уличные медики проверяют раненого протестующего во время протестов против пенсионной реформы французского правительства. Фото: Reuters
протесты во Франции, Reuters
Протестующие в масках реагируют на слезоточивый газ во время протестов против пенсионной реформы французского правительства. Фото: Reuters
протесты во Франции Reuters
Протестующие в масках стоят возле горящих мусорных баков во время протестов против пенсионной реформы французского правительства. Фото: Reuters

Напомним, что вчера, 1 мая, более 500 тысяч мигрантов вышли на улицы Франции . В прошлом году на первомайскую демонстрацию вышли более 100 тысяч человек, из них 24 тысячи в Париже.

Также мы уже писали ранее, что Франция готовится к новой акции протеста , организованной профсоюзами на 1 мая против утвержденной пенсионной реформы. По данным властей, на улицы выйдут от полумиллиона до 650 тысяч человек, а в Париже ожидается 80-100 тысяч участников

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