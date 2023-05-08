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Понад 40 лідерів ЄС відвідають саміт Європейського політичного співтовариства у Кишиневі

8 травня 2023 10:40
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Понад 40 лідерів ЄС відвідають саміт Європейського політичного співтовариства у Кишиневі
Перший саміт Європейської політичної спільноти 6-7 жовтня 2022 року в Празі. Фото: Twitter/Петр Фіала
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Другий саміт Європейської політичної спільноти відбудеться 1 червня в Кишиневі. Зазначається, що 40 президентів і прем'єр-міністрів країн Європи підтвердили свою присутність на зустрічі.

Про це пише Newsmaker.

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Саміт заснувано минулого року

Перший саміт Європейського політичного співтовариства пройшов у Празі 6-7 жовтня 2022 року. Ця спільнота була ініційована президентом Франції Емануелем Макроном.

Головною умовою створення Європейського політичного співтовариства стала відсутність членства Росії та Білорусі в лавах учасників.

Хто з європейських лідерів підтвердив свою участь

Першим підтвердив свій приїзд на саміт до Молдови президент Франції Еммануель Макрон.

"Також приїхати вже пообіцяли президент Румунії Клаус Йоганніс, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак, очільник італійського кабміну Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, канцлер Австрії Карл Нехаммер, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем'єр Бельгії Александр де Кроо, прем'єр Естонії Кая Каллас, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президентка Європарламенту Роберта Метсола також підтвердили свою участь.

Де відбудеться зустріч

Саміт пройде в замку Mimi за 35 кілометрів від Кишинева.

 

Молдова, замок Mimi, де відбудеться саміт європейських лідерів. Фото: castelmimi.md

У ньому мають взяти участь 47 президентів та прем'єр-міністрів, а також глави європейських структур. У рамках підготовки до заходу в столиці вже розпочалися навчання поліції та спецназівців, які триватимуть до кінця травня.

Нагадаємо, Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти китайських країн, які допомагають Росії вести загарбницьку війну проти України. Зазначається, що це може посилити напруженість у стосунках між ЄС та Пекіном.

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