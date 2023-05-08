Более 40 лидеров ЕС посетят саммит Европейского политического сообщества в Кишиневе

Первый саммит Европейского политического сообщества 6-7 октября 2022 года в Праге. Фото: Twitter/Петр Фиала

Второй саммит Европейского политического сообщества состоится 1 июня в Кишиневе. 40 президентов и премьер-министров стран Европы подтвердили свое присутствие на встрече.

Об этом пишет Newsmaker.

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Первый саммит Европейского политического сообщества прошел в Праге 6-7 октября 2022 года. Это сообщество было инициировано президентом Франции Эмануэлем Макроном.

Главным условием создания Европейского политического сообщества стало отсутствие членства России и Белоруссии в рядах участников.

Кто из европейских лидеров подтвердил свое участие

Первым подтвердил свой приезд на саммит в Молдову президент Франции Эммануэль Макрон.

"Также приехать уже пообещали президент Румынии Клаус Иоганнис, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер Великобритании Риши Сунак, глава итальянского кабмина Джорджия Мэлони, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, Нехаммер, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, премьер Бельгии Александр де Кроо, премьер Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европарламента Роберта Метсола также подтвердили свое участие.

Где состоится встреча

Саммит пройдет в замке Mimi в 35 километрах от Кишинева.

Молдова, замок Mimi, где пройдет саммит европейских лидеров. Фото: castelmimi.md

В нем примут участие 47 президентов и премьер-министров, а также главы европейских структур. В рамках подготовки к мероприятию в столице уже начались учения полиции и спецназовцев, которые продлятся до конца мая.

Напомним, Европейский Союз предлагает ввести санкции против китайских стран, помогающих России вести захватническую войну против Украины. Это может усилить напряженность в отношениях между ЕС и Пекином.