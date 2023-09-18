Попередній уряд Польщі планував здати РФ півкраїни у разі війни, — Блащак

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Фото: РAP/Paweł Supernak

Колишній уряд Польщі планував віддати в окупацію півкраїни у разі вторгнення з боку Росії. Такий план польські урядовці затвердили у 2011 році.

Про це говориться у повідомленні польської правлячої партії "Право та справедливість" у Twitter.

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Партія оприлюднила ролик, у якому чинний міністр оборони Маріуш Блащак стверджував, що ще у 2011 році тодішній голова Міноборони Богдан Кліх затвердив план оборони від можливого вторгнення. Він передбачав, що самостійна оборона країни триватиме щонайбільше два тижні, а через сім днів противник вийде на правий берег річки Вісла (протікає через центр країни, зокрема у Варшаві).

Також у відео було наведено фотографії фрагментів такого плану щодо оборони країни. Водночас, їх підтвердив колишній польський генерал Мирослав Ружанський.

"Громадянська платформа" (колишня правляча партія, члени якої затверджували план щодо оборони. — Ред.) сердиться, що ми розкрили їхні плани передати половину Польщі в руки ворога... Ви готували повтор Бучі та Ірпеня і хотіли перетворити Варшаву на прифронтове місто!", — зазначив Блащак.

Prawo i Sprawiedliwość będzie broniło każdego skrawka Polski! 🇵🇱#BezpiecznaPolska pic.twitter.com/tV12dAUXji — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) September 17, 2023

Раніше ми повідомляли, у Польщі планують побудувати паркан вздовж усього кордону з Калінінградською областю РФ. Також країна створить електронну систему захисту кордону.

Нагадаємо, раніше на прикордонників Польщі здійснили напад невідомі особи, які одягнули форму прикордонних служб Білорусі. Вони почали кидати камінням у польських правоохоронців.