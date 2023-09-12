США схвалили потенційний продаж Польщі систем ППО і ПРО, — Reuters

Система ППО Patriot. Фото: Reuters

Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив потенційний продаж Польщі інтегрованої системи бойового управління протиповітряної і протиракетної оборони орієнтовною вартістю 4 мільярди доларів.

Про це повідомив Пентагон, передає Reuters.

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У Пентагоні розповіли, що в рамках модернізації своєї протиповітряної оборони Польща звернулася з проханням придбати другу фазу двофазної програми для командної системи PATRIOT Configuration-3+ з модернізованими сенсорами і компонентами.

Продаж включатиме 93 оперативних центри управління системою, 175 мережевих ретрансляторів управління вогнем та інше супутнє обладнання.

"Інтерес європейців до американської зброї зріс, причому попит зосереджений на таких товарах, як боєприпаси, засоби протиповітряної оборони, засоби зв'язку, ракети Javelin і безпілотні літальні апарати, які виявилися критично важливими для військових зусиль України", — пише видання.

У Пентагоні додали, що головним підрядником системи протиракетної оборони буде компанія Northrup Grumman (NOC.N).

Нагадаємо, польські виробники беруться за виготовлення американських Javelin. Зброярська група Польщі та Javelin Joint Venture вже уклали угоду на виробництво протитанкової системи.

Також ми писали, що Польща, Литва та Латвія розглядають можливість закриття своїх кордонів із Білоруссю у разі екстреної ситуації. Країни підуть на такий крок, якщо найманці ПВК "Вагнер" залишаться у Білорусі.