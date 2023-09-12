США одобрили потенциальную продажу Польши систем ПВО и ПРО, — Reuters

Система ПВО Patriot. Фото: Reuters

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки одобрил потенциальную продажу Польши интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны ориентировочной стоимостью 4 миллиарда долларов.

Об этом сообщил Пентагон, передает Reuters.

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В Пентагоне рассказали, что в рамках модернизации своей противовоздушной обороны Польша обратилась с просьбой купить вторую фазу двухфазной программы для командной системы PATRIOT Configuration-3+ с модернизированными сенсорами и компонентами.

Продажа будет включать 93 оперативных центра управления системой, 175 сетевых ретрансляторов управления огнем и другое сопутствующее оборудование.

"Интерес европейцев к американскому оружию вырос, причем спрос сосредоточен на таких товарах, как боеприпасы, средства противовоздушной обороны, средства связи, ракеты Javelin и беспилотные летательные аппараты, которые оказались критически важными для военных усилий Украины", — пишет издание.

В Пентагоне добавили, что главным подрядчиком системы противоракетной обороны станет компания Northrup Grumman (NOC.N).

Напомним, польские производители берутся за изготовление американских Javelin. Оружейная группа Польши и Javelin Joint Venture уже заключили соглашение на производство противотанковой системы.

Также мы писали, что Польша, Литва и Латвия рассматривают возможность закрытия своих границ с Беларусью в случае экстренной ситуации. Страны пойдут на такой шаг, если наемники ЧВК "Вагнера" останутся в Беларуси.