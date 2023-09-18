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Предыдущее правительство Польши планировало сдать РФ полстраны в случае войны, — Блащак

18 сентября 2023 18:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Предыдущее правительство Польши планировало сдать РФ полстраны в случае войны, — Блащак
Министр обороны Польши Мариуш Блащак. Фото: РAP/Paweł Supernak
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бывшее правительство Польши планировало отдать в оккупацию полстраны в случае вторжения со стороны России. Такой план польские чиновники утвердили в 2011 году.

Об этом говорится в сообщении польской правящей партии "Право и справедливость" в Twitter.

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Партия обнародовала ролик, в котором действующий министр обороны Мариуш Блащак утверждал, что еще в 2011 году тогдашний глава Минобороны Богдан Клих утвердил план обороны от возможного вторжения. Он предполагал, что самостоятельная оборона страны продлится максимум две недели, а через семь дней противник выйдет на правый берег реки Висла (протекает через центр страны, в частности в Варшаве).

Также в видео были приведены фотографии фрагментов такого плана по обороне страны. В то же время их подтвердил бывший польский генерал Мирослав Ружанский.

"Гражданская платформа" (бывшая правящая партия, члены которой утверждали план обороны. — Ред.) сердится, что мы раскрыли их планы передать половину Польши в руки врага... Вы готовили повтор Бучи и Ирпеня и хотели превратить Варшаву в прифронтовый город!", — отметил Блащак.

Ранее мы сообщали, что в Польше планируют построить забор вдоль всей границы с Калининградской областью РФ. Также страна создаст электронную систему защиты границ.

Напомним, ранее на пограничников Польши совершили нападение неизвестные лица, одевшие форму пограничных служб Беларуси. Они начали бросать камнями в польских правоохранителей.

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