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Порода Боксер — здоров'я, характер, харчування і догляд

27 листопада 2023 21:38
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Що слід знати про боксерів — здоров'я, характер, харчування і догляд за шерстю
Собака породи Боксер на вулиці. Фото: Pinterest
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Тим, хто хоче завести собаку породи Боксер, варто розуміти, що він має досить складний характер. Щоб знати більше про цю породу собак, ми розповідаємо про те, що з її здоров’ям, який вона має характер, чим її варто годувати і як правильно доглядати за шерстю.

Новини.LIVE розповідають про характер, харчування і догляд за шерстю боксерів.

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Що зі здоров’ям у боксерів

Потрібно знати, що боксери можуть мати різні потенційно серйозні хвороби, зокрема, хвороби серця та навіть онкологічне захворювання. Щоб зменшити ризик виникнення цих хвороб, варто перевірити, чи виведений цей собака з ліній, в яких немає проблем зі здоров’ям.

Який у боксерів характер

Собаки цієї породи залишаються схожими на маленьких цуценят навіть у дорослому віці, через що можуть виникати труднощі. З одного боку вони є гарними домашніми тваринами, але з другого — боксери можуть бути досить буйними, тому сім’ї з дітьми варто відмовитися від ідеї заводити їх вдома.

Вони не швидко починають битися одразу, але коли це потрібно, вони можуть повністю себе захистити. Але варто розуміти, що якщо ви залишаєте боксерів самих вдома, вони можуть створити серйозні проблеми.

Пес породы Боксер
Пес породи Боксер. Фото: Pixabay

Як годувати боксерів

Якщо порівнювати із собаками менших за розміром порід, великі тварини мають не тільки підвищений апетит, а й потребують правильного раціону з потрібною кількістю поживних компонентів, до складу яких входять вітаміни і мінерали.

Але варто знати, що у цієї породи можуть бути здуття і проблеми зі шлунком. Втім, якщо їх частіше годувати, але давати менші порції, можна мінімізувати цей ризик, що в них з'являться проблеми зі шлунком. 

Боксер, который ест с руки человека
Боксер, який їсть з руки людини. Фото: Pinterest

Як доглядати за шерстю боксерів

Шерсть цієї породи собак дуже легко тримати в чистоті, оскільки вона є дуже короткою у боксерів. Інколи можна використовувати гумову рукавицю для грумінгу, щоб шерсть цієї породи собак була в належному стані.

Нагадаємо, ми писали про те, що варто знати про собак породи Бігль. 

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