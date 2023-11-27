Что следует знать о боксерах — здоровье, характер, питание и уход за шерстью

Собака породы Боксер на улице. Фото: Pinterest

Тем, кто хочет завести собаку породы Боксер, следует понимать, что она имеет достаточно сложный характер. Чтобы знать больше об этой породе собак, мы рассказываем о том, что с ее здоровьем, какой она имеет характер, чем ее следует кормить и как правильно ухаживать за шерстью.

Новини.LIVE рассказывают о характере, питании и уходе за шерстью боксеров.

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Что со здоровьем у боксеров

Следует знать, что боксеры могут иметь различные потенциально серьезные болезни, в частности, болезни сердца и даже онкологическое заболевание. Чтобы уменьшить риск возникновения этих болезней, следует проверить, выведена ли эта собака из линий, у которых нет проблем со здоровьем.

Какой у боксеров характер

Собаки этой породы остаются похожими на маленьких щенков даже во взрослом возрасте, из-за чего могут возникать затруднения. С одной стороны они хорошие домашние животные, но с другой — боксеры могут быть довольно буйными, поэтому семье с детьми стоит отказаться от идеи заводить их дома.

Они не быстро начинают сражаться сразу, но когда это нужно, они могут полностью себя защитить. Но следует понимать, что если вы оставляете боксеров самих дома, они могут создать серьезные проблемы.

Пес породы Боксер. Фото: Pixabay

Как кормить боксеров

Если сравнивать с собаками меньших по размеру пород, большие животные обладают не только повышенным аппетитом, но и нуждаются в правильном рационе с нужным количеством питательных компонентов, в состав которых входят витамины и минералы.

Но следует знать, что у этой породы могут быть вздутия и проблемы с желудком. Впрочем, если их чаще кормить, но давать меньшие порции, можно свести к минимуму этот риск, что у них появятся проблемы с желудком.

Боксер, который ест с руки человека. Фото: Pinterest

Как ухаживать за шерстью боксеров

Шерсть этой породы собак очень легко содержать в чистоте, поскольку она очень коротка у боксеров. Иногда можно использовать резиновую перчатку для груминга, чтобы шерсть этой породы собак была в надлежащем состоянии.

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