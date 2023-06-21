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Пошуки підводного човна біля "Титаніка": рятувальники кажуть, що "почули шум"

21 червня 2023 15:15
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Пошуки підводного човна біля "Титаніка": рятувальники кажуть, що "почули шум"
Підводний човен, який зник неподалік від аварії "Титаніка". Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Рятувальники з Канади зафіксували "удари" у тому місці, де зник туристичний підводний човен з мільярдерами. Туристи прямували до місця затоплення "Титаніка".

Про це повідомляє The Guardian.

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Пошукова операція триває

За інформацією берегової охорони США, такі "удари" звучали кожні півгодини. Однак причина так і залишається невідомою.

Наразі пошукова операція триває, інші судна прибудуть до місця, щоб приєднатися до неї.

За словами контр-адмірала Джона Могера з берегової охорони США, "поки що є можливість вижити".

Пошукова операція проводиться на 12 300 квадратних кілометрів відкритого моря. Це площа, яка більша за американський штат Коннектикут.

Нагадаємо, раніше ми писали, що приблизно через дві години після занурення берегова охорона США втратила зв'язок з малогабаритним підводним човном, який возить туристів до затонулого "Титаніка". Загалом на борту перебувають п'ятеро людей, і наразі тривають активні пошуки, участь у яких беруть різні організації.

Для проведення рятувальної операції мобілізовано не лише урядові установи та військові відомства США і Канади, а й приватні фірми, що спеціалізуються на глибоководних роботах.

 

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