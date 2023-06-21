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Поиски подводной лодки возле "Титаника": спасатели говорят, что "услышали шум"

21 июня 2023 15:15
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Поиски подводной лодки возле "Титаника": спасатели говорят, что "услышали шум"
Подлодка, которая исчезла неподалеку от аварии "Титаника". Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Спасатели из Канады зафиксировали "удары" в том месте, где исчезла туристическая подлодка с миллиардерами. Туристы направлялись к месту затопления "Титаника".

Об этом сообщает The Guardian .

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Поисковая операция продолжается

По информации береговой охраны США, такие "удары" звучали каждые полчаса. Однако причина так и остается неизвестной.

Пока поисковая операция продолжается, другие судна прибудут к месту, чтобы присоединиться к ней.

По словам контр-адмирала Джона Могера по береговой охране США, "пока есть возможность выжить".

Поисковая операция осуществляется на 12 300 квадратных километров открытого моря. Это площадь, которая больше американского штата Коннектикут.

Напомним, ранее мы писали, что примерно через два часа после погружения береговая охрана США потеряла связь с малогабаритной подлодкой, которая возит туристов к затонувшему "Титанику". В общей сложности на борту находятся пять человек, и сейчас продолжаются активные поиски, участие в которых принимают разные организации.

Для проведения спасательной операции были мобилизованы не только правительственные учреждения и военные ведомства США и Канады, но и частные фирмы, специализирующиеся на глубоководных работах.

 

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