В Атлантиці зник підводний човен, який возить туристів до "Титаніка"

Туристичний підводний апарат. Фото: росЗМІ

Приблизно через дві години після занурення берегова охорона США втратила зв'язок з малогабаритним підводним човном, який возить туристів до затонулого "Титаніка". Загалом на борту перебувають п'ятеро людей, і наразі тривають активні пошуки, участь у яких беруть різні організації.

Про це пише ВВС.

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Організатор занурень, туристична компанія OceanGate, заявила, що розглядає всі можливі сценарії для порятунку екіпажу. Учасники туру планували провести вісім днів у морі, включаючи занурення до місця затонулого корабля "Титанік" на глибині 3800 метрів.

Для проведення рятувальної операції мобілізовано не лише урядові установи та військові відомства США і Канади, а й приватні фірми, що спеціалізуються на глибоководних роботах.

Підводне судно, що ймовірно зникло, відомо як OceanGate Titan — підводний апарат, який можна порівняти за розмірами з вантажівкою, здатний вміщати до п'яти осіб і зазвичай оснащений киснем на чотири дні.

Ціна квитків на восьмиденну подорож, що включає занурення до затонулого судна на глибині 3800 метрів, становить 250 000 доларів США.

У пошуково-рятувальних операціях беруть участь два літаки, ще один підводний човен та гідроакустичні буї. Однак місцевість, де ведуться пошуки, описується як "віддалена", що ускладнює проведення операцій.

Контрадмірал Могер підтвердив рішучість рятувальних команд повернути пасажирів "живими та неушкодженими".

Нагадаємо, що опубліковані рідкісні фотографії, на яких видно "Титанік", що затонув в Атлантичному океані 1912 року. Вони були зроблені після того, як дослідники виявили уламки лайнера у вересні 1985 року.

Також ми писали, що військово-морські сили США відправили на Близький Схід підводний човен USS Florida (SSGN-728). Цей атомний підводний човен класу Ohio приєднається до роботи П'ятого флоту США у регіоні.