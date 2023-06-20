В Атлантике исчезла подлодка, которая возит туристов к "Титанику"
Примерно через два часа после погружения береговая охрана США потеряла связь с малогабаритной подводной лодкой, которая доставляет людей к затонувшему "Титанику". Всего на борту находятся пять человек, и в настоящее время идут активные поиски, участие в которых принимают различные организации.
Об этом пишет BBC.
Что известно про исчезнувшую подводную лодку
Организатор погружений, туристическая компания OceanGate, заявила, что рассматривает все возможные сценарии для спасения экипажа. Участники тура планировали провести восемь дней в море, включая погружения к месту затонувшего корабля “Титаник” на глубине 3800 метров.
Для проведения спасательной операции мобилизованы не только правительственные учреждения и военные ведомства США и Канады, но и частные фирмы, специализирующиеся на глубоководных работах.
Подводное судно, предположительно пропавшее, известно как OceanGate Titan — подводный аппарат, сопоставимый по размерам с грузовиком, способный вмещать до пяти человек и обычно оснащенный кислородом на четыре дня.
Цена билетов на восьмидневное путешествие, включающее погружение к затонувшему судну на глубине 3800 метров, составляет 250 000 долларов США.
В поисково-спасательных операциях участвуют два самолета, еще одна подводная лодка и гидроакустические буи. Однако местность, где ведутся поиски, описывается как "отдаленная", что осложняет проведение операций.
Контр-адмирал Могер подтвердил решимость спасательных команд вернуть пассажиров "живыми и невредимыми".
Напомним, что опубликованы редкие фотографии, на которых виден "Титаник", затонувший в Атлантическом океане в 1912 году. Они были сделаны после того, как исследователи обнаружили обломки лайнера в сентябре 1985 года.
Также мы писали, что военно-морские силы США отправили на Ближний Восток подводную лодку USS Florida (SSGN-728). Эта атомная подводная лодка класса Ohio присоединится к работе Пятого флота США в регионе.