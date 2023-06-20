В Атлантике исчезла подлодка, которая возит туристов к "Титанику"

Туристический подводный аппарат. Фото: росСМИ

Примерно через два часа после погружения береговая охрана США потеряла связь с малогабаритной подводной лодкой, которая доставляет людей к затонувшему "Титанику". Всего на борту находятся пять человек, и в настоящее время идут активные поиски, участие в которых принимают различные организации.

Об этом пишет BBC.

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Организатор погружений, туристическая компания OceanGate, заявила, что рассматривает все возможные сценарии для спасения экипажа. Участники тура планировали провести восемь дней в море, включая погружения к месту затонувшего корабля “Титаник” на глубине 3800 метров.

Для проведения спасательной операции мобилизованы не только правительственные учреждения и военные ведомства США и Канады, но и частные фирмы, специализирующиеся на глубоководных работах.

Подводное судно, предположительно пропавшее, известно как OceanGate Titan — подводный аппарат, сопоставимый по размерам с грузовиком, способный вмещать до пяти человек и обычно оснащенный кислородом на четыре дня.

Цена билетов на восьмидневное путешествие, включающее погружение к затонувшему судну на глубине 3800 метров, составляет 250 000 долларов США.

В поисково-спасательных операциях участвуют два самолета, еще одна подводная лодка и гидроакустические буи. Однако местность, где ведутся поиски, описывается как "отдаленная", что осложняет проведение операций.

Контр-адмирал Могер подтвердил решимость спасательных команд вернуть пассажиров "живыми и невредимыми".

Напомним, что опубликованы редкие фотографии, на которых виден "Титаник", затонувший в Атлантическом океане в 1912 году. Они были сделаны после того, как исследователи обнаружили обломки лайнера в сентябре 1985 года.

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