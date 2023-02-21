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Послав за російським кораблем: голова МЗС Словаччини вилаяв Орбана за його політику

21 лютого 2023 19:49
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Иди на х*й — глава МЗС Словаччини вилаяв Орбана російською фразою
Растислав Качер
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер вилаявся на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана за його політику, що грає на руку російського диктатора володимира путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Позиція голова МЗС Словаччини

У своєму розлогому дописі на Facebook глава словацького відомства, серед іншого, стверджує, що військова допомога Україні є морально правильною, оскільки росіяни вдерлися в країну і вбивають українців. 

Він наголосив, що Євросоюз єдиний у допомозі Києву — лише Угорщина тримається осторонь. 

Качер зазначив, що позиція прем'єр-міністра Угорщини про те, що "це не наша війна", є морально неприйнятною.

"На вихідних їхній карпатський пророк просторікував про те, що це не наша війна. Це "просто військовий конфлікт між двома слов'янськими державами". Треба було дати їм спокій, ізолювати. Тобто, нехай росіяни швиденько переб'ють українців. Нехай вони не хвилюються. Як огидно. Як жалюгідно. Як не по-християнськи. Святий Мартин Турський (народився в нинішній Угорщині) помер би від сорому за таких християн", — написав голова МЗС Словаччини.

Качер зазначив, що в одному згоден з "цими карпатськими колаборантами російських агресорів".

"Постачання зброї в Україну затягує конфлікт і відтерміновує мир. Найбільшим постачальником зброї в Україну є росія. Спочатку вона постачала їм і "зелених чоловічків". Вони не були росіянами, а якщо і були, то лише у відпустці в Україні. Вони відкрито нападають і постачають зброю в Україну вже рік. Щойно росіяни припинять постачати зброю в Україну, зберуть речі і поїдуть додому, в той самий момент інші перестануть підтримувати Київ у військовому плані і настане мир. Все дуже просто", — наголосив Качер.

Він також розкритикував позицію експрем’єра Словаччини Роберта Фіцо, який, за словами Качера, хоче "путінського миру, як Орбан".

"Орбан робить в Угорщині те саме, що ми робили б у Словаччині, якби в уряді була партія Smer — SD (Роберта Фіцо. — Ред.)", — зазначив Качер.

За його словами, Словаччина є частиною розвиненого світу, тому він "не хоче, щоб ми "робили, як Орбан".

"Для колабораціоністів путіна, і особливо для наших в Карпатському басейні і високогір’ї, для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, у мене є тільки одне послання", — зазначив словацький дипломат і додав лайку російською мовою: "Иди на х*й".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 18 лютого звернувся до співгромадян. Головною темою було — повномасштабна війна росії проти України. 

Він заявив, що це лише російсько-українська війна. За його словами, інтереси України неправильно ставити вище інтересів Угорщини. 

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