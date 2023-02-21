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Послал за российским кораблем: глава МИД Словакии обругал Орбана за его политику

21 февраля 2023 19:49
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Иди на х*й — глава МИД Словакии обругал Орбана российской фразой
Растислав Качер
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер выругался в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его политику, играющую на руку российского диктатора владимира путина.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Позиция главы МИД Словакии

В своем пространном сообщении на Facebook глава словацкого ведомства, среди прочего, утверждает, что военная помощь Украине морально правильна, поскольку россияне ворвались в страну и убивают украинцев.

Он подчеркнул, что Евросоюз единственный в помощи Киеву — только Венгрия держится в стороне.

Качер отметил, что позиция премьер-министра Венгрии о том, что "это не наша война", морально неприемлема.

"На выходных их карпатский пророк разглагольствовал, что это не наша война. Это "просто военный конфликт между двумя славянскими государствами". Надо было оставить их в покое, изолировать. То есть, пусть россияне быстренько перебьют украинцев. Пусть они не волнуются. Как отвратительно. Как жалко. Как ни по-христиански. Святой Мартин Турский (родился в нынешней Венгрии) умер бы от стыда за таких христиан", — написал глава МИД Словакии.

Качер отметил, что в одном согласен с "этими карпатскими коллаборантами российских агрессоров".

"Снабжение оружия в Украину затягивает конфликт и откладывает мир. Крупнейшим поставщиком оружия в Украину является россия. Сначала она поставляла им и "зеленых человечков". Они не были россиянами, а если и были, то только в отпуске в Украине. Они открыто нападают и снабжают оружие в Украину уже год. Как только россияне прекратят поставлять оружие в Украину, соберут вещи и поедут домой, в тот же момент другие перестанут поддерживать Киев в военном плане и наступит мир. Все очень просто", — подчеркнул Качер.

Он также раскритиковал позицию экс-премьера Словакии Роберта Фицо, который, по словам Качера, хочет "путинского мира, как Орбан".

"Орбан делает в Венгрии то же, что мы делали бы в Словакии, если бы в правительстве была партия Smer — SD (Роберта Фицо. — Ред.)", — отметил Качер.

По его словам, Словакия является частью развитого мира, поэтому он "не хочет, чтобы мы поступали как Орбан".

"Для коллаборационистов путина, и особенно для наших в Карпатском бассейне и высокогорье, для всех тех, кто хочет миру ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание", — отметил словацкий дипломат и добавил ругательство на русском языке: "Иди на х *й".

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 18 февраля обратился к гражданам. Главной темой была полномасштабная война россии против Украины.

Он заявил, что это только русско-украинская война. По его словам, интересы Украины неправильно ставить выше интересов Венгрии.

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