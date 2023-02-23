Латвійський депутат Ріхардс Колс на засіданні ПАРЄ послав російську делегацію вслід за кораблем

Послав за російським кораблем і влаштував бойкот: латвійський депутат облаяв делегацію рф
Депутат із Латвії Ріхардс Колс, який бере участь у зимовій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, облаяв делегацію росії, після чого на знак протесту із зали вийшла половина делегацій.
Про це повідомляє "Європейська правда".
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У своєму Twitter Колс виклав уривок свого виступу, де він емоційно звертається до присутніх і засуджує той факт, що делегацію росії — яких він назвав воєнними злочинцями — взагалі допустили до участі в ПА ОБСЄ.
"Той факт, що ця делегація тут, а надто — делегація, що складається з підсанкційних осіб, які голосували за анексію території незалежної країни, Донбасу, Херсонської, Запорізької областей, Луганська — це просто ганьба! Це ті принципи, які ця інституція покликалась захищати й сторожити! А ми сидимо, наче нічого не сталось!" — заявив Колс.
Депутат заздалегідь перепросив пана голову і сказав, що скористається моментом передати повідомлення російській делегації, яка сидить у цій залі.
"Скористаюсь моментом – і заздалегідь перепрошую, пане голово. Передам повідомлення російській делегації, що сидить у цій залі, процитувавши українських прикордонників: "Русский военный корабль, пошел нах*й", — додав Колс.
Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер вилаявся на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана за його політику, що грає на руку російського диктатора володимира путіна і послав його за відомим напрямком російського корабля.