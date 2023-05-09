Посол ЄС заявив про позитивний крок у переговорах Зеленського та Сі Цзіньпіна

Голова КНР Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Посол Європейського союзу в Китаї Хорхе Толедо Альбінана заявив, що телефонна розмова між головою Китаю Сі Цзіньпіном і президентом України Володимиром Зеленським була важливим кроком у напряму миру. При цьому Євросоюз сподівається, що Китай допоможе досягти справедливого миру в Україні, включаючи виведення російських військ із цієї країни.

Про це пише Reuter.

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Альбінана зазначив, що очікування подальшого діалогу на високому рівні цього року включають такі теми, як стратегічні переговори між головою зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепом Боррелем та міністром закордонних справ Китаю Цінь Ган, а також торгівля, економіка, цифрові відносини та клімат.

За словами Альбінани, Китай може відіграти ключову роль у досягненні миру в Україні, і подальший діалог між ЄС та Китаєм у цьому питанні може бути важливим кроком у напрямку миру в регіоні.

Загалом заява посла Європейського союзу в Китаї наголошує на важливості дипломатичних зусиль у вирішенні конфлікту в Україні та необхідності активного залучення Китаю до цього процесу.

Він також зазначив, що торгівля, економіка, цифрові справи та клімат будуть важливими темами у подальшому діалозі між ЄС та Китаєм, що наголошує на зростаючій важливості сталого розвитку та економічного співробітництва між регіонами.

Нагадаємо, що нарешті відбулися переговори лідерів України та Китаю. Володимир Зеленський, коментуючи телефонну розмову із Сі Цзіньпіном, назвав її тривалою та змістовною.