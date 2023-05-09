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Посол ЕС заявил про позитивный шаг в переговорах Зеленского и Си Цзиньпина

9 мая 2023 11:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Посол ЕС заявил про позитивный шаг в переговорах Зеленского и Си Цзиньпина
Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Посол Европейского союза в Китае, Хорхе Толедо Альбинана, заявил, что телефонный разговор между председателем Китая Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским был важным шагом в направлении мира. При этом, Евросоюз надеется, что Китай поможет достичь справедливого мира в Украине, включая вывод российских войск из этой страны.

Об этом пишет Reuters.

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Альбинана отметил, что ожидания дальнейшего диалога на высоком уровне в этом году включают такие темы, как стратегические переговоры между главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Китая Цинь Ган, а также торговля, экономика, цифровые дела и климат. 

По словам Альбинаны, Китай может сыграть ключевую роль в достижении мира в Украине, и дальнейший диалог между ЕС и Китаем в этом вопросе может быть важным шагом в направлении мира в регионе.

В целом, заявление посла Европейского союза в Китае подчеркивает важность дипломатических усилий в решении конфликта в Украине и необходимость активного вовлечения Китая в этот процесс. 

Он также отметил, что торговля, экономика, цифровые дела и климат будут важными темами в дальнейшем диалоге между ЕС и Китаем, что подчеркивает растущую важность устойчивого развития и экономического сотрудничества между регионами.

Напомним, что наконец-то состоялись переговоры лидеров Украины и Китая. Владимир Зеленский, комментируя телефонный разговор с Си Цзиньпином, назвал его продолжительным и содержательным.

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