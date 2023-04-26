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В Белом доме озвучили позицию по переговорам Зеленского и Си Цзиньпина

26 апреля 2023 19:14
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Белом доме озвучили позицию по переговорам Зеленского и Си Цзиньпина
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Белый дом приветствует переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и китайским лидером Си Цзиньпином. Однако неизвестно, приведет ли это к продвижению к миру.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет CNN.

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"Мы приветствуем новость о телефонном разговоре между президентом Си и президентом Зеленским. Мы считаем, что это хорошо. Мы уже давно говорили о том, что считаем важным для президента Си и официальных лиц КНР услышать украинскую точку зрения на это незаконное и неспровоцированное вторжение России. Приведет ли это к какому-то значимому мирному движению, плану или предложению, я не думаю, что мы знаем это прямо сейчас", — заявил журналистам Кирби.

Отвечая на вопрос, сможет ли Китай помочь в заключении мирного соглашения, Кирби ответил, что это должно быть на условиях Украины, поскольку в противном случае он не будет "устойчивым или надежным, если украинцы и президент Зеленский лично не будут инвестировать в него и не будут поддерживать ее".

В частности, Кирби отметил, что Белый дом не знал заранее о переговорах президента Украины и лидера Китая.

Напомним, сегодня, 26 апреля, президент Украины провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Как отметил Владимир Зеленский, переговоры были длительными и содержательными.

Представитель Президента Украины Сергей Никифоров рассказал подробности переговоров.

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