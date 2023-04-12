Сі Цзіньпін заявив, що Китай повинен посилити підготовку для "реального бою"

Президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото Nau.ch

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав збройні сили країни "посилити військову підготовку, орієнтовану на реальні бойові дії".

Про це пише Digital Journal з посиланням на китайські ЗМІ.

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Заява Сі була зроблена на тлі завершення триденних військових навчань в понеділок 10 квітня. Вони були відповіддю на візит президента Тайваню до США і мали на меті залякати непокірного сусіда.

Напередодні президент Китаю поспілкувався з командуванням військово-морських сил і повідомив їм, що військові мають "рішуче захищати територіальний суверенітет і морські інтереси Китаю, а також прагнути захистити загальну периферійну стабільність". Про це повідомила китайська телекомпанія CCTV.

Сі Цзіньпін зустрічається з військовими. Фото: Li Gang

Також Сі додав, що Китай повинен бути "інноваційним у своїх концепціях і методах ведення бойових дій".

Ці заяви Сі Цзіньпіна ще більше посилюють напруженість у регіоні. Пекін зараз розлючений планами США — американські війська займають все більше баз на Філіппінах, одна з яких поблизу Тайваню.

До того, цього тижня США та Філіппіни проводять найбільші в історії спільні військові навчання. Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Америка буде "стояти разом з Філіппінами проти будь-якого залякування або примусу, в тому числі в Південно-Китайському морі".

Нагадаю, у Філіппінах вже прокоментували збільшення використання американськими військовими їхніх баз.

Також під час військових навчань Китай відпрацьовував точні удари по цілях на Тайвані.