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Сі Цзіньпін заявив, що Китай повинен посилити підготовку для "реального бою"

12 квітня 2023 16:13
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Сі Цзіньпін заявив, що Китай повинен посилити підготовку для "реального бою"
Президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото Nau.ch
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав збройні сили країни "посилити військову підготовку, орієнтовану на реальні бойові дії".

Про це пише Digital Journal з посиланням на китайські ЗМІ. 

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Деталі

Заява Сі була зроблена на тлі завершення триденних військових навчань в понеділок 10 квітня. Вони були відповіддю на візит президента Тайваню до США і мали на меті залякати непокірного сусіда. 

Напередодні президент Китаю поспілкувався з командуванням військово-морських сил і повідомив їм, що військові мають "рішуче захищати територіальний суверенітет і морські інтереси Китаю, а також прагнути захистити загальну периферійну стабільність". Про це повідомила китайська телекомпанія CCTV.

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Сі Цзіньпін зустрічається з військовими. Фото: Li Gang

Також Сі додав, що Китай повинен бути "інноваційним у своїх концепціях і методах ведення бойових дій".

Ці заяви Сі Цзіньпіна ще більше посилюють напруженість у регіоні. Пекін зараз розлючений планами США — американські війська займають все більше баз на Філіппінах, одна з яких поблизу Тайваню.

До того, цього тижня США та Філіппіни проводять найбільші в історії спільні військові навчання. Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Америка буде "стояти разом з Філіппінами проти будь-якого залякування або примусу, в тому числі в Південно-Китайському морі".

Нагадаю, у Філіппінах вже прокоментували збільшення використання американськими військовими їхніх баз. 

Також під час військових навчань Китай відпрацьовував точні удари по цілях на Тайвані.

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