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У Філіппінах прокоментували доступ США до воєнних баз

10 квітня 2023 19:03
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У Філіппінах прокоментували доступ США до воєнних баз
Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший. Фото: Eloisa Lopez /Reuters
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Президент Філіппін Маркос-молодший запевнив, що чотири нові воєнні бази, до яких США отримають доступ згідно з угодою про розширену оборону, не призначені для будь-яких наступальних дій.

Про це пише Bloomberg.

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"Ми не дозволимо використовувати наші військові бази для будь-яких наступальних дій", — сказав Маркос у понеділок, 10 квітня, перед початком щорічних спільних військових навчань двох союзників.

Він додав, що це призначено лише для того, щоб допомогти Філіппінам, коли Філіппіни цього потребують

Нагадаємо, 4 квітня уряд Філіппін оголосив про розташування ще чотирьох військових баз для американських сил у країні. Цей крок було зроблено після розширення двосторонньої угоди в лютому, що надає США доступ до п'яти баз країни.

Проте деякі філіппінські лідери не підтримують ідею розширення американської військової присутності, побоюючись, що це може призвести до залучення Філіппін до воєнних дій між США та Китаєм. Вони висловлюють своє занепокоєння та протидіють спробам США збільшити свою присутність у країні.

У Китаї також різко відреагували на оборонну угоду між США та Філіппінами. Китай заявив, що Вашингтон "ставить під загрозу регіональному світу і стабільність" нову угоду, яка розширює доступ американських військових до баз на Філіппінах.

У Пекіні запевняють, що ця угода між США та Філіппінами "немінуче призведе посилення військової напруги в регіони". 

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