В Филиппинах прокомментировали доступ США к военным базам
Президент Филиппин Маркос-младший заверил, что четыре новых военных баз, к которым США получат доступ согласно соглашению о расширенной обороне, не предназначены для каких-либо наступательных действий.
Об этом пишет Bloomberg.
Что сказали в Филиппинах
"Мы не позволим использовать наши военные базы для каких-либо наступательных действий", — сказал Маркос в понедельник, 10 апреля, перед началом ежегодных совместных военных учений двух союзников.
Он добавил, что это предназначено только для того, чтобы помочь Филиппинам, когда Филиппины в этом нуждаются.
Напомним, 4 апреля правительство Филиппин объявило о расположении еще четырех военных баз для американских сил в стране. Этот шаг был сделан после расширения двустороннего соглашения в феврале, которое предоставляет США доступ к пяти базам страны.
Однако некоторые филиппинские лидеры не поддерживают идею расширения американского военного присутствия, опасаясь, что это может привести к привлечению Филиппин к военным действиям между США и Китаем. Они выражают свою обеспокоенность и противодействуют попыткам США увеличить свое присутствие в стране.
В Китае также резко отреагировали на оборонное соглашение между США и Филиппинами. Китай заявил, что Вашингтон "ставит под угрозу региональному миру и стабильность" новое соглашение, расширяющее доступ американских военных к базам на Филиппинах.
В Пекине уверяют, что это соглашение между США и Филиппинами "неизбежно приведет к усилению военного напряжения в регионы".