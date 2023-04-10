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В Филиппинах прокомментировали доступ США к военным базам

10 апреля 2023 19:03
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В Филиппинах прокомментировали доступ США к военным базам
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. Фото: Eloisa Lopez /Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Филиппин Маркос-младший заверил, что четыре новых военных баз, к которым США получат доступ согласно соглашению о расширенной обороне, не предназначены для каких-либо наступательных действий.

Об этом пишет Bloomberg.

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"Мы не позволим использовать наши военные базы для каких-либо наступательных действий", — сказал Маркос в понедельник, 10 апреля, перед началом ежегодных совместных военных учений двух союзников.

Он добавил, что это предназначено только для того, чтобы помочь Филиппинам, когда Филиппины в этом нуждаются.

Напомним, 4 апреля правительство Филиппин объявило о расположении еще четырех военных баз для американских сил в стране. Этот шаг был сделан после расширения двустороннего соглашения в феврале, которое предоставляет США доступ к пяти базам страны.

Однако некоторые филиппинские лидеры не поддерживают идею расширения американского военного присутствия, опасаясь, что это может привести к привлечению Филиппин к военным действиям между США и Китаем. Они выражают свою обеспокоенность и противодействуют попыткам США увеличить свое присутствие в стране.

В Китае также резко отреагировали на оборонное соглашение между США и Филиппинами. Китай заявил, что Вашингтон "ставит под угрозу региональному миру и стабильность" новое соглашение, расширяющее доступ американских военных к базам на Филиппинах.

В Пекине уверяют, что это соглашение между США и Филиппинами "неизбежно приведет к усилению военного напряжения в регионы".

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