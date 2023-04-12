Си Цзиньпин заявил, что Китай должен усилить подготовку для "реального боя"

Президент Китая Си Цзиньпин. Фото Nau.ch

Мария Кагал Редактор международного отдела

Президент Китая Си Цзиньпин призвал вооруженные силы страны "усилить военную подготовку, ориентированную на реальные боевые действия".

Об этом пишет Digital Journal со ссылкой на китайские СМИ.

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Заявление Си было сделано на фоне завершения трехдневных военных учений в понедельник 10 апреля. Они были ответом на визит президента Тайваня в США и преследовали цель запугать непокорного соседа.

Накануне президент Китая пообщался с командованием военно-морских сил и сообщил им, что военные должны решительно защищать территориальный суверенитет и морские интересы Китая, а также стремиться защитить общую периферийную стабильность. Об этом сообщила китайская телекомпания CCTV.

Си Цзиньпин встречается с военными. Фото: Li Gang

Также Си добавил, что Китай должен быть "инновационным в своих концепциях и методах ведения боевых действий".

Эти заявления Си Цзиньпина еще больше усиливают напряженность в регионе. Пекин сейчас взбешен планами США — американские войска занимают все больше баз на Филиппинах, одна из которых вблизи Тайваня.

К тому же, на этой неделе США и Филиппины проводят крупнейшие в истории совместные военные учения. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Америка будет "стоять вместе с Филиппинами против любого устрашения или принуждения, в том числе в Южно-Китайском море".

Напомним, в Филиппинах уже прокомментировали увеличение использования американскими военными их баз.

Также в ходе военных учений Китай отрабатывал точные удары по целям на Тайване.