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Посол Нечаєв відповів на заборону Німеччини демонструвати символіку РФ до дня 9 травня

6 травня 2023 16:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Посол Нечаєв відповів на заборону Німеччини демонструвати символіку РФ до дня 9 травня
Посол РФ у Німеччині Сергій Нечаєв. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Посол Російської Федерації в Німеччині Сергій Нечаєв висловив невдоволення рішенням німецької влади про заборону демонстрації російських триколорів і символів, пов'язаних з Днем Перемоги, на основних радянських військових меморіалах у Берліні в період з 8 по 9 травня. Нечаєв вимагає повного скасування відповідних заборон.

Про це йдеться у повідомленні МЗС РФ.

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Посол засудив дискредитацію подвигу Червоної Армії та осквернення радянських військових поховань та меморіалів у країнах Європи, а також фальсифікацію історії. Він також наголосив, що спроби зрівняти жертв та катів, переможців та переможених неприпустимі.

"Вважаємо такий підхід аморальним і неприпустимим. Вимагаємо повного скасування відповідних заборон", — зазначив Нечаєв.

Посол Сергій Нечаєв зазначив, що нацизму не можна дати жодного шансу на відродження, зокрема у вигляді русофобії, і наголосив на важливості збереження історичної пам'яті про трагедію Другої світової війни. Він також висловив сподівання на продовження діалогу з німецькими колегами у дусі поваги та взаєморозуміння.

Нагадаємо, що традиційного прийому у Кремлі 9 травня цього року не буде. Остання подібна зустріч відбулася у 2019 році.

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