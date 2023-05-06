Посол Нечаев ответил на запрет Германии демонстрировать символику РФ ко дню 9 мая
Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев выразил недовольство решением немецких властей о запрете на демонстрацию российских триколоров и символов, связанных с Днем Победы, на основных советских воинских мемориалах в Берлине в период с 8 по 9 мая. Нечаев требует полной отмены соответствующих запретов.
Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Реакция Нечаева на запрет российской символики ко дню 9 мая
Посол осудил дискредитацию подвига Красной Армии и осквернение советских воинских захоронений и мемориалов в странах Европы, а также фальсификацию истории. Он также подчеркнул, что попытки уравнять жертв и палачей, победителей и побежденных недопустимы.
"Считаем такой подход аморальным и недопустимым. Требуем полной отмены соответствующих запретов", — указал Нечаев.
Посол Сергей Нечаев отметил, что нацизму нельзя дать ни единого шанса на возрождение, в том числе в виде русофобии, и подчеркнул важность сохранения исторической памяти о трагедии Второй мировой войны. Он также выразил надежду на продолжение диалога с немецкими коллегами в духе уважения и взаимопонимания.
Напомним, что традиционного приёма в Кремле 9 мая этого года не будет. Последняя подобная встреча состоялась в 2019 году.