Іран викликав українського посла для пояснень щодо коментарів України після ударів БпЛА по військовому заводі

Дронова атака по заводу в Ірані: українського посла викликали на килим після коментарів Подоляка
Іран викликав у понеділок тимчасового повіреного у справах України в Тегерані через коментарі його країни щодо удару безпілотника по військовому заводу в центральній іранській провінції Ісфахан. Водночас за атакою, ймовірно, стоїть Ізраїль.
Про це повідомляє Alarabiya news.
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"В Україні, яка звинувачує Іран у постачанні росії сотень безпілотних літальних апаратів для завдання ударів по цивільних об'єктах в українських містах, віддалених від фронту, старший помічник президента Володимира Зеленського безпосередньо пов'язав інцидент з війною там (в Україні. — Ред.)", — йдеться у повідомленні.
У неділю, 29 січня, радник голови офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував вибухи в Ірані.
"Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала", — написав тоді Подоляк, що й збентежило керівництво Ірану після вибухів на території країни.
Дронова атака на заводи в Ірані
На великих підприємствах у різних районах Ірану у ніч на 29 січня почались щонайменше чотири сильні пожежі, які супроводжувалися вибухами. Арабські ЗМІ заявили про початок військової операції Ізраїлю в Ірані.
Вибухи були підтверджені на чотирьох об'єктах:
- на оборонному підприємстві у місті Ісфахан;
- у місті Хой провінції Західний Азербайджан;
- на нафтохімічному заводі у місті Азершехр, Східний Азербайджан;
- у місті Кередж, провінція Альборз.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та Ізраїль розпочали масштабні військові навчання. Найімовірніше, вони спрямовані на протистояння Ірану.