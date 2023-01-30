Іран викликав українського посла для пояснень щодо коментарів України після ударів БпЛА по військовому заводі

Вибух, на який відреагувала Україна, стався на заводі 29 січня / Фото: REUTERS

Іран викликав у понеділок тимчасового повіреного у справах України в Тегерані через коментарі його країни щодо удару безпілотника по військовому заводу в центральній іранській провінції Ісфахан. Водночас за атакою, ймовірно, стоїть Ізраїль.

Про це повідомляє Alarabiya news.

Деталі

"В Україні, яка звинувачує Іран у постачанні росії сотень безпілотних літальних апаратів для завдання ударів по цивільних об'єктах в українських містах, віддалених від фронту, старший помічник президента Володимира Зеленського безпосередньо пов'язав інцидент з війною там (в Україні. — Ред.)", — йдеться у повідомленні.

У неділю, 29 січня, радник голови офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував вибухи в Ірані.

"Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала", — написав тоді Подоляк, що й збентежило керівництво Ірану після вибухів на території країни.

Дронова атака на заводи в Ірані

На великих підприємствах у різних районах Ірану у ніч на 29 січня почались щонайменше чотири сильні пожежі, які супроводжувалися вибухами. Арабські ЗМІ заявили про початок військової операції Ізраїлю в Ірані.

Вибухи були підтверджені на чотирьох об'єктах:

на оборонному підприємстві у місті Ісфахан;

у місті Хой провінції Західний Азербайджан;

на нафтохімічному заводі у місті Азершехр, Східний Азербайджан;

у місті Кередж, провінція Альборз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та Ізраїль розпочали масштабні військові навчання. Найімовірніше, вони спрямовані на протистояння Ірану.