В Ірані прогриміли нові вибухи: що відомо
У неділю, 29 січня, ввечері в Ірані пролунали вибухи в штаб-квартирі Корпусу вартових ісламської революції. Наразі про причини вибухів інформації немає.
Про це повідомив журналіст Гурбакші Сінгх Чахал у Twitter.
-
Обстріли Донеччини: пошкоджено житлові будинки, загинула людина
-
Буданов поділився своїм баченням щодо майбутніх відносин між Україною та росією
-
Спортсмени Одеської області зібрали великий "врожай" медалей на чемпіонаті України
-
АЗС ще більше знизили ціни: скільки зараз коштує пальне
-
Окупанти почали вивозити до рф сім'ї мобілізованих у ворожу армію жителів Луганщини
-
Від рук окупантів загинуло понад 450 українських дітей, — Офіс генпрокурора
-
Спекуляцій поменшає: Укрзалізниця продає квитки по-новому
-
ЗСУ за добу знищили пів тисячі окупантів: Генштаб оприлюднив свіжі втрати рф
-
Ранок починається з тривоги: Братчук розповів про ситуацію на Одещині
-
Удар по будинку та обстріли прикордонних районів: Харківська ОВА повідомила про наслідки нових атак рф
Що відомо про нові вибухи в Ірані
"У штаб-квартирі Корпусу вартових ісламської революції в іранському місті Махабад пролунали вибухи. Причина вибухів наразі невідома", — написав журналіст.
BREAKING: #BNNIran Reports— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) January 29, 2023
Explosions occur at the Islamic Revolutionary Guard Corps headquarters in #Mahabad #Iran.
The cause of the explosions remain unknown at this time.
This story is developing. pic.twitter.com/iLdcFY2yjZ
Також у мережі з'явилися відео пожеж, які виникли внаслідок вибухів.
Дронова атака на заводи в Ірані
На великих підприємствах у різних районах Ірану у ніч на 29 січня почались щонайменше чотири сильні пожежі, які супроводжувалися вибухами. Арабські ЗМІ заявили про початок військової операції Ізраїлю в Ірані.
Вибухи були підтверджені на чотирьох об'єктах:
- на оборонному підприємстві у місті Ісфахан;
- у місті Хой провінції Західний Азербайджан;
- на нафтохімічному заводі у місті Азершехр, Східний Азербайджан;
- у місті Кередж, провінція Альборз.
Explosions are being reported in multiple Cities across Iran tonight including Hamedan, Isfahan, and Karaj; there are also reports that Air Defenses have been Activated at Hamadan Airbase in the Northwest of the Country. pic.twitter.com/QWHoce2Eyt— OSINTdefender (@sentdefender) January 28, 2023
Міністерство оборони і підтримки Збройних сил Ісламської Республіки Іран у неділю відреагувало на нічну атаку дронів. Відомство повідомило про "невдалу атаку" безпілотників на один із виробничих комплексів відомства в місті Ісфахан.
Хто влаштував атаку?
Після вибухів з'явилася інформація, що це Ізраїль проводить операцію в Ірані. Газета The Wall Street Journal написала, що Ізраїль завдав з безпілотника удару по оборонному комплексу в Ірані, оскільки Тель-Авів та США прагнуть стримати ядерні та військові амбіції Тегерана.
"Цей удар Ізраїлю стався в той момент, коли ізраїльські та американські офіційні особи обговорюють нові способи боротьби з дестабілізаційними операціями Ірану, зокрема поглибленням військової співпраці з росією", — пише WSJ.
Водночас офіційні особи Ізраїлю заперечують причетність до атаки на об'єкти в Ірані.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та Ізраїль розпочали масштабні військові навчання. Найімовірніше, вони спрямовані на протистояння Ірану.
Також раніше у ISW заявили, що російська влада продовжує налагоджувати співпрацю із Ісламською Республікою Іран. Такий крок вигідний як москві, так і Тегерану, обидві країни-ізгої намагаються обійти таким чином світові санкції.