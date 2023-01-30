В Ірані прогриміли нові вибухи: що відомо

В Ірані знову пролунали вибухи

У неділю, 29 січня, ввечері в Ірані пролунали вибухи в штаб-квартирі Корпусу вартових ісламської революції. Наразі про причини вибухів інформації немає.

Про це повідомив журналіст Гурбакші Сінгх Чахал у Twitter.

Що відомо про нові вибухи в Ірані

"У штаб-квартирі Корпусу вартових ісламської революції в іранському місті Махабад пролунали вибухи. Причина вибухів наразі невідома", — написав журналіст.

BREAKING: #BNNIran Reports



Explosions occur at the Islamic Revolutionary Guard Corps headquarters in #Mahabad #Iran.



The cause of the explosions remain unknown at this time.



This story is developing. pic.twitter.com/iLdcFY2yjZ — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) January 29, 2023

Також у мережі з'явилися відео пожеж, які виникли внаслідок вибухів.

Дронова атака на заводи в Ірані

На великих підприємствах у різних районах Ірану у ніч на 29 січня почались щонайменше чотири сильні пожежі, які супроводжувалися вибухами. Арабські ЗМІ заявили про початок військової операції Ізраїлю в Ірані.

Вибухи були підтверджені на чотирьох об'єктах:

на оборонному підприємстві у місті Ісфахан;

у місті Хой провінції Західний Азербайджан;

на нафтохімічному заводі у місті Азершехр, Східний Азербайджан;

у місті Кередж, провінція Альборз.

Explosions are being reported in multiple Cities across Iran tonight including Hamedan, Isfahan, and Karaj; there are also reports that Air Defenses have been Activated at Hamadan Airbase in the Northwest of the Country. pic.twitter.com/QWHoce2Eyt — OSINTdefender (@sentdefender) January 28, 2023

Міністерство оборони і підтримки Збройних сил Ісламської Республіки Іран у неділю відреагувало на нічну атаку дронів. Відомство повідомило про "невдалу атаку" безпілотників на один із виробничих комплексів відомства в місті Ісфахан.

Хто влаштував атаку?

Після вибухів з'явилася інформація, що це Ізраїль проводить операцію в Ірані. Газета The Wall Street Journal написала, що Ізраїль завдав з безпілотника удару по оборонному комплексу в Ірані, оскільки Тель-Авів та США прагнуть стримати ядерні та військові амбіції Тегерана.

"Цей удар Ізраїлю стався в той момент, коли ізраїльські та американські офіційні особи обговорюють нові способи боротьби з дестабілізаційними операціями Ірану, зокрема поглибленням військової співпраці з росією", — пише WSJ.

Водночас офіційні особи Ізраїлю заперечують причетність до атаки на об'єкти в Ірані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та Ізраїль розпочали масштабні військові навчання. Найімовірніше, вони спрямовані на протистояння Ірану.

Також раніше у ISW заявили, що російська влада продовжує налагоджувати співпрацю із Ісламською Республікою Іран. Такий крок вигідний як москві, так і Тегерану, обидві країни-ізгої намагаються обійти таким чином світові санкції.