В Иране прогремели новые взрывы: что известно
В воскресенье, 29 января, вечером в Иране раздались взрывы в штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции. Пока о причинах взрывов информации нет.
Об этом сообщил журналист Гурбакши Сингх Чахал в Twitter.
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Что известно о новых взрывах в Иране
"В штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в иранском городе Махабад раздались взрывы. Причина взрывов пока неизвестна", — написал журналист.
BREAKING: #BNNIran Reports— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) January 29, 2023
Explosions ocurre на Islamic Revolutionary Guard Corps headquarters в #Mahabad #Iran .
Последние explosions остаются безнадежными при этом времени.
Этот story is developing. pic.twitter.com/iLdcFY2yjZ
Также в сети появились видео пожара, возникшего в результате взрывов.
Дроновая атака на заводы в Иране
На крупных предприятиях в разных районах Ирана в ночь на 29 января начались по меньшей мере четыре сильных пожара, сопровождавшихся взрывами. Арабские СМИ заявили о начале военной операции Израиля в Иране.
Взрывы были подтверждены на четырех объектах:
- на оборонном предприятии в городе Исфахан;
- в городе Хой провинции Западный Азербайджан;
- на нефтехимическом заводе в городе Азершехр, Восточный Азербайджан;
- в Кередж, провинция Альборз.
Explosions являются reported in multiple city across Иран tonight including Hamedan, Isfahan, и Karaj; Есть также в reports что Air Defenses будет been Activated на Hamadan Airbase в Northwest of the Country. pic.twitter.com/QWHoce2Eyt— OSINTdefender (@sentdefender) January 28, 2023
Министерство обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран в воскресенье отреагировало на ночную атаку дронов. Ведомство сообщило о "неудавшейся атаке" беспилотников на один из производственных комплексов ведомства в городе Исфахан.
Кто устроил атаку?
После взрывов появилась информация, что Израиль проводит операцию в Иране. Газета The Wall Street Journal написала, что Израиль нанес с беспилотника удар по оборонному комплексу в Иране, поскольку Тель-Авив и США стремятся сдержать ядерные и военные амбиции Тегерана.
"Этот удар Израиля произошел в тот момент, когда израильские и американские официальные лица обсуждают новые способы борьбы с дестабилизационными операциями Ирана, в частности, углублением военного сотрудничества с россией", — пишет WSJ.
В то же время, официальные лица Израиля отрицают причастность к атаке на объекты в Иране.
Напомним, ранее сообщалось, что США и Израиль начали масштабные военные учения. Скорее всего, они направлены на противостояние Ирану.
Также ранее в ISW заявили, что российские власти продолжают налаживать сотрудничество с Исламской Республикой Иран. Такой шаг выгоден как москве, так и Тегерану, обе страны-изгои пытаются обойти таким образом мировые санкции.