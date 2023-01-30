В Иране прогремели новые взрывы: что известно

В Иране снова раздались взрывы

В воскресенье, 29 января, вечером в Иране раздались взрывы в штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции. Пока о причинах взрывов информации нет.

Об этом сообщил журналист Гурбакши Сингх Чахал в Twitter.

Что известно о новых взрывах в Иране

"В штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в иранском городе Махабад раздались взрывы. Причина взрывов пока неизвестна", — написал журналист.

BREAKING: #BNNIran Reports



Explosions ocurre на Islamic Revolutionary Guard Corps headquarters в #Mahabad #Iran .



Последние explosions остаются безнадежными при этом времени.



Этот story is developing. pic.twitter.com/iLdcFY2yjZ — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) January 29, 2023

Также в сети появились видео пожара, возникшего в результате взрывов.

Дроновая атака на заводы в Иране

На крупных предприятиях в разных районах Ирана в ночь на 29 января начались по меньшей мере четыре сильных пожара, сопровождавшихся взрывами. Арабские СМИ заявили о начале военной операции Израиля в Иране.

Взрывы были подтверждены на четырех объектах:

на оборонном предприятии в городе Исфахан;

в городе Хой провинции Западный Азербайджан;

на нефтехимическом заводе в городе Азершехр, Восточный Азербайджан;

в Кередж, провинция Альборз.

Explosions являются reported in multiple city across Иран tonight including Hamedan, Isfahan, и Karaj; Есть также в reports что Air Defenses будет been Activated на Hamadan Airbase в Northwest of the Country. pic.twitter.com/QWHoce2Eyt — OSINTdefender (@sentdefender) January 28, 2023

Министерство обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран в воскресенье отреагировало на ночную атаку дронов. Ведомство сообщило о "неудавшейся атаке" беспилотников на один из производственных комплексов ведомства в городе Исфахан.

Кто устроил атаку?

После взрывов появилась информация, что Израиль проводит операцию в Иране. Газета The Wall Street Journal написала, что Израиль нанес с беспилотника удар по оборонному комплексу в Иране, поскольку Тель-Авив и США стремятся сдержать ядерные и военные амбиции Тегерана.

"Этот удар Израиля произошел в тот момент, когда израильские и американские официальные лица обсуждают новые способы борьбы с дестабилизационными операциями Ирана, в частности, углублением военного сотрудничества с россией", — пишет WSJ.

В то же время, официальные лица Израиля отрицают причастность к атаке на объекты в Иране.

Напомним, ранее сообщалось, что США и Израиль начали масштабные военные учения. Скорее всего, они направлены на противостояние Ирану.

Также ранее в ISW заявили, что российские власти продолжают налаживать сотрудничество с Исламской Республикой Иран. Такой шаг выгоден как москве, так и Тегерану, обе страны-изгои пытаются обойти таким образом мировые санкции.