Атака дронів на заводи в Ірані: реакція міноборони країни

У Міноборони Ірану прокоментували нічну атаку дронів на їхні об'єкти
Міністерство оборони і підтримки Збройних сил Ісламської Республіки Іран у неділю відреагувало на нічну атаку дронів. Відомство повідомило про "невдалу атаку" безпілотників на один із виробничих комплексів відомства в місті Ісфахан.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони Ірану.
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Заява Ірану
"Увечері 28 січня близько 23:30 було проведено невдалу атаку з використанням мінідронів на один із центрів Міноборони. Один із них був збитий комплексом ППО, а два інших потрапили в оборонні пастки і вибухнули", — зазначається у повідомленні.
Іранське Міноборони заявляє, що пошкодження отримав дах цеху, а напад нібито "не призвів до людських жертв і збою в роботі обладнання".
Що відомо про атаку дронів в Ірані
На великих підприємствах у різних районах Ірану сьогодні вночі, 29 січня, почались щонайменше чотири сильні пожежі, які супроводжувалися вибухами. Арабські ЗМІ заявили про початок військової операції Ізраїлю в Ірані.
Вибухи були підтверджені на чотирьох об'єктах:
- на оборонному підприємстві у місті Ісфахан;
- у місті Хой провінції Західний Азербайджан;
- на нафтохімічному заводі у місті Азершехр, Східний Азербайджан;
- у місті Кередж, провінція Альборз.
Explosions are being reported in multiple Cities across Iran tonight including Hamedan, Isfahan, and Karaj; there are also reports that Air Defenses have been Activated at Hamadan Airbase in the Northwest of the Country. pic.twitter.com/QWHoce2Eyt— OSINTdefender (@sentdefender) January 28, 2023
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та Ізраїль розпочали масштабні військові навчання. Найімовірніше, вони спрямовані на протистояння Ірану.
Також раніше у ISW заявили, що російська влада продовжує налагоджувати співпрацю із Ісламською Республікою Іран. Такий крок вигідний як москві, так і Тегерану, обидві країни-ізгої намагаються обійти таким чином світові санкції.