Атака дронов на заводы в Иране: реакция минобороны страны

В Минобороны Ирана прокомментировали ночную атаку дронов на их объекты
Министерство обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран в воскресенье отреагировало на ночную атаку дронов. Ведомство сообщило о "неудавшейся атаке" беспилотников на один из производственных комплексов ведомства в городе Исфахан.
Об этом говорится в сообщении Минобороны Ирана.
-
Шольц пообещал в дальнейшем говорить с путиным и объяснил зачем
-
Дороги замело: проезд в Одесскую область из Молдовы через КПП "Джурджулешты" заблокирован
-
"Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE
-
"Мы осознаем, кто мы": Ющенко указал, в чем Украина становится похожей на Америку
-
На Одесчине больше всего проблем с мобильной связью: в чем причина
-
СМИ назвали имя украинки, погибшей во время теракта в Израиле
-
Выключение света не прекратится: в Укрэнерго объяснили причину
-
Работают круглосуточно: одесские коммунальщики с самой ночи убирают улицы города
-
Залужный о подвиге Героев Крут: "Достойно продолжаем их дело"
-
Украинская "Ноосфера" прибыла на станцию "Академик Вернадский": чем будут заниматься ученые в Антарктиде
Заявление Ирана
"Вечером 28 января около 23:30 была проведена неудачная атака с использованием мини-дронов на один из центров Минобороны. Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались", — отмечается в сообщении.
Иранское Минобороны заявляет, что повреждение получила крыша цеха, а нападение якобы "не привело к человеческим жертвам и сбою в работе оборудования".
Что известно об атаке дронов в Иране
На крупных предприятиях в разных районах Ирана сегодня ночью, 29 января, начались по меньшей мере четыре сильных пожара, сопровождавшихся взрывами. Арабские СМИ заявили о начале военной операции Израиля в Иране.
Взрывы были подтверждены на четырех объектах:
- на оборонном предприятии в городе Исфахан;
- в городе Хой провинции Западный Азербайджан;
- на нефтехимическом заводе в городе Азершехр, Восточный Азербайджан;
- в Кередж, провинция Альборз.
Explosions являются reported in multiple city across Иран tonight including Hamedan, Isfahan, и Karaj; Есть также в reports что Air Defenses будет been Activated на Hamadan Airbase в Northwest of the Country. pic.twitter.com/QWHoce2Eyt— OSINTdefender (@sentdefender) January 28, 2023
Напомним, ранее сообщалось, что США и Израиль начали масштабные военные учения. Скорее всего, они направлены на противостояние Ирану.
Также ранее в ISW заявили, что российские власти продолжают налаживать сотрудничество с Исламской Республикой Иран. Такой шаг выгоден как москве, так и Тегерану, обе страны-изгои пытаются обойти таким образом мировые санкции.