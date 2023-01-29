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В Минобороны Ирана прокомментировали ночную атаку дронов на их объекты

29 января 2023 10:15
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Атака дронов на заводы в Иране: реакция минобороны страны
Взрывы на заводах в Иране прогремели в ночь на 29 января
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Министерство обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран в воскресенье отреагировало на ночную атаку дронов. Ведомство сообщило о "неудавшейся атаке" беспилотников на один из производственных комплексов ведомства в городе Исфахан.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Ирана.

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Заявление Ирана

"Вечером 28 января около 23:30 была проведена неудачная атака с использованием мини-дронов на один из центров Минобороны. Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались", — отмечается в сообщении.

Иранское Минобороны заявляет, что повреждение получила крыша цеха, а нападение якобы "не привело к человеческим жертвам и сбою в работе оборудования".

Что известно об атаке дронов в Иране

На крупных предприятиях в разных районах Ирана сегодня ночью, 29 января, начались по меньшей мере четыре сильных пожара, сопровождавшихся взрывами. Арабские СМИ заявили о начале военной операции Израиля в Иране.

Взрывы были подтверждены на четырех объектах:

  • на оборонном предприятии в городе Исфахан;
  • в городе Хой провинции Западный Азербайджан;
  • на нефтехимическом заводе в городе Азершехр, Восточный Азербайджан;
  • в Кередж, провинция Альборз.

Напомним, ранее сообщалось, что США и Израиль начали масштабные военные учения. Скорее всего, они направлены на противостояние Ирану.

Также ранее в ISW заявили, что российские власти продолжают налаживать сотрудничество с Исламской Республикой Иран. Такой шаг выгоден как москве, так и Тегерану, обе страны-изгои пытаются обойти таким образом мировые санкции.

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