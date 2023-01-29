Атака дронов на заводы в Иране: реакция минобороны страны

Взрывы на заводах в Иране прогремели в ночь на 29 января

Министерство обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран в воскресенье отреагировало на ночную атаку дронов. Ведомство сообщило о "неудавшейся атаке" беспилотников на один из производственных комплексов ведомства в городе Исфахан.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Ирана.

Заявление Ирана

"Вечером 28 января около 23:30 была проведена неудачная атака с использованием мини-дронов на один из центров Минобороны. Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались", — отмечается в сообщении.

Иранское Минобороны заявляет, что повреждение получила крыша цеха, а нападение якобы "не привело к человеческим жертвам и сбою в работе оборудования".

Что известно об атаке дронов в Иране

На крупных предприятиях в разных районах Ирана сегодня ночью, 29 января, начались по меньшей мере четыре сильных пожара, сопровождавшихся взрывами. Арабские СМИ заявили о начале военной операции Израиля в Иране.

Взрывы были подтверждены на четырех объектах:

на оборонном предприятии в городе Исфахан;

в городе Хой провинции Западный Азербайджан;

на нефтехимическом заводе в городе Азершехр, Восточный Азербайджан;

в Кередж, провинция Альборз.

Explosions являются reported in multiple city across Иран tonight including Hamedan, Isfahan, и Karaj; Есть также в reports что Air Defenses будет been Activated на Hamadan Airbase в Northwest of the Country. pic.twitter.com/QWHoce2Eyt — OSINTdefender (@sentdefender) January 28, 2023

Напомним, ранее сообщалось, что США и Израиль начали масштабные военные учения. Скорее всего, они направлены на противостояние Ирану.

Также ранее в ISW заявили, что российские власти продолжают налаживать сотрудничество с Исламской Республикой Иран. Такой шаг выгоден как москве, так и Тегерану, обе страны-изгои пытаются обойти таким образом мировые санкции.