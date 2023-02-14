НЛО? Над Китаєм помітили ряд з неопізнаних об'єктів
У Китаї в небі помітили неопізнані об'єкти, схожі на НЛО. При цьому влада країни заявила, що ніяких навчань оголошено не було.
Про це повідомляють у соцмережах.
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Як розповіли очевидці, непізнані об'єкти були помічені в провінції Хейлунцзян, яка межує з росією. Влада повідомляє, що ніяких оповіщень про навчання не було. Людей закликали не турбуватися.
Як пишуть російські ЗМІ, про неопізнані кулі в небі, які світилися, досі нічого не відомо.
Нагадаємо, у Молдові припинили пасажирське авіаперевезення через закриття повітряного простору. Повідомляють про те, що на територію країни залетів безпілотник.
Також ми писали, що днями у Китаї помітили неопізнаний летючий об'єкт.
Крім того, у небі над США літала повітряна куля з Китаю. Її збили за наказом Байден.