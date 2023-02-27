У Туреччині знову стався землетрус: деталі
Близько 5 ранку за київським часом у турецькій провінції Адимаян зафіксували землетрус силою 5 балів. Епіцентр землетрусу був на глибині понад 8 кілометрів.
Про це повідомило агентство з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій.
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Новий турецький землетрус
На території Туреччини уранці 27 лютого стався новий землетрус.
Надзвичайна ситуація мала місце близько 04:51 за київським часом.
Деталі стихійного лиха
Магнітуда нового турецького землетрусу становила 5 балів за шкалою Ріхтера.
Епіцентр природного явища зафіксували на глибині 8,5 кілометрів у районі Гьольбаши провінції Адияман.
Про постраждалих від цього землетрусу інформації немає.
Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині стався потужний землетрус. У країні було оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.
Станом на 26 лютого підтверджене число жертв у Туреччині та сусідній Сирії перевищило 50-тисячну позначку.
Додамо, що у ніч із 26 на 27 лютого в Закарпатській області України також стався землетрус магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера. Землетрус був зафіксований о 03:15 в районі селища Велика Добронь, що на відстані 19 км на захід від Мукачево Закарпатської області.
Фото: Pixabay