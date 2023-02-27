​​​​​​​У Туреччині знову стався землетрус: деталі

Уранці 27 лютого в Туреччині стався ще один землетрус

Близько 5 ранку за київським часом у турецькій провінції Адимаян зафіксували землетрус силою 5 балів. Епіцентр землетрусу був на глибині понад 8 кілометрів.

Про це повідомило агентство з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій.

Новий турецький землетрус

На території Туреччини уранці 27 лютого стався новий землетрус.

Надзвичайна ситуація мала місце близько 04:51 за київським часом.

Деталі стихійного лиха

Магнітуда нового турецького землетрусу становила 5 балів за шкалою Ріхтера.

Епіцентр природного явища зафіксували на глибині 8,5 кілометрів у районі Гьольбаши провінції Адияман.

Про постраждалих від цього землетрусу інформації немає.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині стався потужний землетрус. У країні було оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Станом на 26 лютого підтверджене число жертв у Туреччині та сусідній Сирії перевищило 50-тисячну позначку.

Додамо, що у ніч із 26 на 27 лютого в Закарпатській області України також стався землетрус магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера. Землетрус був зафіксований о 03:15 в районі селища Велика Добронь, що на відстані 19 км на захід від Мукачево Закарпатської області.

Фото: Pixabay