​​​​​​​Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 50 тисяч: поліція зайнялася забудовниками

Від землетрусу та його наслідків померло уже понад 50 тисяч людей

Поліція Туреччини почала перевірку забудовників та підрядників щодо неякісного будівництва житлових будинків у зоні катастрофічного землетрусу. Заарештовано уже близько 200 осіб.

Про це повідомляє BBC.

Загиблі під руїнами

Кількість жертв землетрусу, який стався на початку лютого в Сирії та Туреччині продовжує збільшуватися.

Станом на 26 лютого підтверджене число жертв перевищило 50-тисячну позначку.

Кримінальні справи

Правоохоронці зайнялися власниками нерухомості, забудовниками та будівельними підрядниками.

Зараз, за даними уряду, перевіряють понад 600 осіб.

Заарештовано уже 184 підозрюваних. Серед заарештованих є навіть мер одного із міст, розташованого біля місця підземних поштовхів.

Звинувачення на адресу влади

Опозиційні політичні сили звинувачують у великій кількості жертв президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Вони зазначають, що влада раніше дозволила так звані амністії для підрядників, які порушували будівельні норми. Це робилося для того, аби заохотити будівельний бум, зокрема, у сейсмонебезпечних регіонах країни.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині стався потужний землетрус. У країні було оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Фото: Instagram Anadolu