Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 50 тысяч: полиция занялась застройщиками
Полиция Турции начала проверку застройщиков и подрядчиков по поводу некачественного строительства жилых домов в зоне катастрофического землетрясения. Арестованы уже около 200 человек.
Об этом сообщает BBC.
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Погибшие под руинами
Число жертв землетрясения, которое произошло в начале февраля в Сирии и Турции, продолжает увеличиваться.
По состоянию на 26 февраля подтвержденное число жертв превысило 50-тысячную отметку.
Уголовные дела
Правоохранители занялись собственниками недвижимости, застройщиками и строительными подрядчиками.
Сейчас, по данным правительства, проверяют более 600 человек.
Арестованы уже 184 подозреваемых. Среди арестованных даже мэр одного из городов, расположенного у места подземных толчков.
Обвинения в адрес власти
Оппозиционные политические силы обвиняют в большом количестве жертв президента Турции Реджепа Эрдогана.
Они отмечают, что власти ранее разрешили так называемые амнистии для подрядчиков, нарушавших строительные нормы. Это делалось для того, чтобы поощрить строительный бум, в частности, в сейсмоопасных регионах страны.
Напомним, 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение . В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах – Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.
Фото: Instagram Anadolu