Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 50 тысяч: полиция занялась застройщиками

От землетрясения и его последствий умерло уже более 50 тысяч человек

Полиция Турции начала проверку застройщиков и подрядчиков по поводу некачественного строительства жилых домов в зоне катастрофического землетрясения. Арестованы уже около 200 человек.

Об этом сообщает BBC.

Погибшие под руинами

Число жертв землетрясения, которое произошло в начале февраля в Сирии и Турции, продолжает увеличиваться.

По состоянию на 26 февраля подтвержденное число жертв превысило 50-тысячную отметку.

Уголовные дела

Правоохранители занялись собственниками недвижимости, застройщиками и строительными подрядчиками.

Сейчас, по данным правительства, проверяют более 600 человек.

Арестованы уже 184 подозреваемых. Среди арестованных даже мэр одного из городов, расположенного у места подземных толчков.

Обвинения в адрес власти

Оппозиционные политические силы обвиняют в большом количестве жертв президента Турции Реджепа Эрдогана.

Они отмечают, что власти ранее разрешили так называемые амнистии для подрядчиков, нарушавших строительные нормы. Это делалось для того, чтобы поощрить строительный бум, в частности, в сейсмоопасных регионах страны.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение . В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах – Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

Фото: Instagram Anadolu